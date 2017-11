La Dominique réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

Le Premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerrit, a salué, mercredi à Roseau, le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et l’engagement actif du Souverain en faveur de la consolidation du partenariat avec son pays et de la coopération Sud-Sud en général, en réitérant avec emphase le soutien de la Dominique à l’intégrité territoriale du Royaume.

«Je salue hautement le soutien et l’engagement de Sa Majesté le Roi en faveur de la consolidation et l’approfondissement de la coopération avec la Dominique. Je souhaite aussi réitérer avec emphase au peuple marocain le soutien entier de mon pays en faveur de l’intégrité territoriale du Maroc avec lequel nous continuerons, à ce propos, à œuvrer très étroitement dans les différents forums», a souligné dans un entretien à la MAP M. Roosevelt Skerrit. Il a également salué en le Maroc «une nation qui n’a eu de cesse d’apporter aide et assistance à un grand nombre de pays en voie de développement, à travers le monde», en mettant en exergue la marche de développement qu’a connue le Royaume sous la conduite éclairée du Souverain.

Le Premier ministre de la Dominique, qui a reçu l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Saint Lucie, Abderrahim Kadmiri, a qualifié le Maroc de partenaire «sincère» et d’acteur «majeur» dans la coopération Sud-Sud, en rappelant, à ce sujet, l’ «excellence» des relations qui unissent le Royaume et les pays de la CARICOM, notamment dans les domaines de l’agriculture, du commerce, de la santé, et des infrastructures, entre autres.

«Le Maroc fait, sans conteste, partie des nations qui répondent présent dans les moments difficiles, marqués par les dégâts importants causés par les tempêtes et les ouragans», a-t-il renchéri, en faisant observer que «vous allez entendre des réactions élogieuses des différentes contrées de la région des Caraïbes sur le Maroc, eu égard à l’engagement de tous les instants du Royaume auprès d’elle». Et de souligner : «Le Maroc est une nation sincère qui respecte à la lettre tous ses engagements et continue de consolider et d’approfondir le partenariat qui nous unit».

«Je ne peux qu’exprimer toute notre gratitude à Sa Majesté le Roi notamment dans les domaines de coopération touchant l’agriculture, l’assistance technique, les fertilisants, le cadastre et la cartographie», a poursuivi M. Roosevelt Skerrit Skerrit, se disant ravi du transfert du savoir-faire et de l’expertise du Maroc dans ces domaines.

Evoquant l’avancement des travaux du complexe touristique «Cabrits Resort and Spa» en Dominique, financé et construit par le Maroc, M. Roosevelt Skerrit s’est félicité de l’«excellent» travail déployé par les artisans marocains, en collaboration avec la main-d’œuvre locale.

«Après l’ouragan, qui a récemment frappé la Dominique, l’équipe marocaine en charge de la réalisation de ce projet est retournée chez nous, ainsi que l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi, pour s’assurer avec diligence du bon déroulement des travaux de construction et veiller à la bonne exécution des étapes à venir», a-t-il dit.

Le Premier ministre de la Dominique s’est dit pleinement «satisfait» de ce projet de grande envergure et s’est félicité «du dévouement dont font preuve les maîtres d’œuvre et les artisans marocains qui nous aident à élargir les opportunités économiques dans notre pays et à promouvoir la création d’emplois».

«C’est un projet qui nous tient à cœur, et qui ne manquera pas d’impacter positivement l’économie de la Dominique», a-t-il souligné.

M.Roosevelt Skerrit s’est, par ailleurs, penché sur les perspectives d’ouverture à Rabat d’une représentation diplomatique de l’Organisation des Etats de la Caraïbe Orientale, qui constitue, selon lui, un «pas positif», et a affirmé que dans les semaines à venir «nous aurons le plaisir de voir certainement se concrétiser l’ouverture de cette représentation», rappelant que le Maroc avait ouvert une ambassade auprès de cette organisation il y a plusieurs années.