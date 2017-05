La Commission de l’UA salue l’adoption de la résolution 2351 sur le Sahara

La Commission de l'Union africaine (CUA) a salué l'adoption à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 2351 (2017) sur le Sahara, qui proroge pour une année le mandat de la MINURSO.

«Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, salue l'adoption à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 2351 (2017), qui a prorogé le mandat de la MINURSO jusqu'au 30 avril 2018», indique un communiqué de la Commission, publié dimanche à Addis-Abeba.

Dans ce communiqué, le président de la CUA dit avoir salué «l'esprit constructif» et la «détermination» ayant présidé aux délibérations du Conseil de sécurité de l'ONU pour faire avancer le processus de paix dans la région, appuyant, à cet égard, la «détermination» du Secrétaire général de l'ONU à relancer le processus de négociations en vue de «parvenir à une solution à ce conflit».

Pour rappel, le Conseil de sécurité a prorogé, vendredi à l'unanimité de ses membres, d’une année, le mandat de la MINURSO et consacré, encore une fois, la prééminence de l’Initiative marocaine d’autonomie au Sahara, en qualifiant de «sérieux» et de «crédibles» les efforts déployés par le Maroc pour aller de l’avant dans le processus visant un règlement de la question.

Dans sa résolution 2351, l’instance exécutive de l’ONU a réitéré son appel «aux parties et aux Etats du voisinage de coopérer plus pleinement avec les Nations unies et les uns avec les autres et de consolider leur engagement afin de mettre fin à l’impasse actuelle et réaliser des progrès vers une solution politique». Le Conseil de sécurité des Nations unies a, d’autre part, réitéré sa demande au sujet de l’»enregistrement» des populations dans les camps de Tindouf, au Sud-ouest de l’Algérie, et «insisté pour que des efforts soient réalisés à cet égard».