La Bourse de Casablanca reprend des couleurs

La Bourse de Casablanca a évolué suivant un trend haussier sur la période allant du 28 au 31 août dernier, ses deux principaux indices, Masi et Madex, s’appréciant de 1,59% et 1,69% respectivement.

Après deux semaines consécutives de baisse, la place boursière casablancaise parvient à se relever pour terminer les quatre dernières séances du mois écoulé sur une note positive, grâce à la bonne tenue des poids lourds de la cote, rapporte la MAP.

Au final, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, se hisse de 194,45 points à 12.397,12 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, gagne 168,33 points à 10.133,97 points.

Dans ces conditions, les performances "Year-To-Date" (YTD) de ces deux baromètres se trouvent portées à +6,47% et +6,15% respectivement, contre +4,80% et +4,38% une semaine plus tôt.

La tendance est corroborée par l’indice international FTSE CSE Morocco 15, comprenant les grandes capitalisations les plus liquides, qui grimpe de près de 2% à 11.954,14 points, au moment où le FTSE Morocco All-Liquid en bonification de 1,74% s’établit à 10.589,98 points, soit des variations respectives de +11,54% et +6,63% depuis le début de l’année.

Le rebond de la cote casablancaise durant cette semaine émane du bon comportement de la quasi-totalité des Blue-chips, à l’image de Managem (+7,19%), Wafa Assurance (+5,26%), Ciments du Maroc (+4,23%), Attijariwafa bank (+2,96%) et Addoha (+2,40%).

Dans la foulée, la capitalisation boursière en enrichissement de +1,51% se chiffre à près de 624,09 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global des échanges atteint 736,21 millions de dirhams (MDH), dont 359,57 MDH réalisés sur le marché des blocs.

S’agissant des meilleures performances hebdomadaires, elles ont été signées par les titres Fenie Brossette (+23,20% à 181,10 DH), IB Maroc.Com (+14,67% à 143,45DH), Involys (+13,61% à 164,90 DH), SNEP (+12,01% à 690 DH) et Taslif (+11,77% à 26,49 DH).

En parallèle, les plus fortes baisses ont été accusées par les actions Cartier Saada (-6,67% à 23,10 DH), Colorado (-6,03% à 68,60 DH), Alliances (-4,53% à 272,10 DH), Risma (-4,36% à 164,50 DH) et Agma Lahlou Tazi (-3,56% à 2.652 DH).

Pour leur part, les valeurs Addoha, Attijariwafa bank, SNEP, Managem et Itissalat Al Maghrib ont été les plus actives de la semaine avec des parts respectives de 15,33%, 10,60%, 9,09%, 8,45% et 6,70%.