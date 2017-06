L'opération “Marhaba 2017” lancée sur les chapeaux de roues

Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’opération d’accueil des Marocains résidant à l’étranger «Marhaba 2017», a débuté hier à zéro heure et se poursuivra jusqu'au 15 septembre 2017, a annoncé dimanche la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

Dans un communiqué, cette Fondation qui contribue dans la mise en œuvre et l’organisation de cette opération, indique avoir réactivé ses 17 espaces d’accueil pour accompagner l’intensité du trafic maritime et aérien enregistré régulièrement à cette occasion.

Il s’agit des aires de repos Tanger Méditerranée, Taourirte, Tazaghine et Jabha, des sites d’accueil des ports de Tanger Med, Nador et Al-Hoceïma, des entrées de Bab Sebta et Bab Mellilia et des aéroports de Casablanca Mohammed V, Oujda Angad, Agadir Al Massira et de Fès Saïss.

A l’étranger, la Fondation continue d’offrir son assistance aux membres de la communauté marocaine transitant par les ports européens d’Almeria, Algesiras, Sète et Gênes, relève le communiqué, notant qu’à ces différents espaces, s’ajoutent ceux des ports de Motril (Espagne), de Tanger-ville et de l’aéroport de Marrakech. L’accompagnement des voyageurs en termes de sensibilisation et d’information se fera également par la mise à disposition de guides rédigés en 6 langues: arabe, français, espagnol, italien, néerlandais et allemand.

Ils peuvent être obtenus gracieusement auprès des consulats, des agences bancaires en Europe, des agences de Royal Air Maroc et de ses partenaires, des agences des sociétés de transport et sur les bateaux assurant la liaison entre l’Europe et le Maroc, ainsi qu’au niveau de tous les sites de la Fondation, précise la même source.

La Fondation indique avoir également mis en service une application mobile téléchargeable gratuitement sur smartphones et tablettes et permettant aux utilisateurs de se géo-localiser et d’être en contact avec les différentes structures dédiées à la communauté marocaine à l’étranger.

En outre, elle donne accès aux informations et conseils pratiques pour l’organisation du voyage et le déroulement du séjour.

Cette action, souligne-t-on, a été renforcée par la mise en place d’un site web: www.marhaba.fm5.ma.

Dans les 20 espaces aménagés par la Fondation, plus de 1000 assistantes sociales, médecins, cadres paramédicaux et volontaires sont au service et à l’écoute des Marocains résidant à l’étranger, et sont mobilisés pour les assister et leur fournir les secours nécessaires.