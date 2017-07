L’offensive diplomatique du Maroc couronnée de succès

Les mois de mai et de juin ont été marqués par un «grand nombre de succès» dans le domaine des candidatures marocaines au sein des organisations internationales, souligne le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI).

Ces candidatures, qui s'inscrivent dans le cadre de la vision stratégique et de la nouvelle politique du ministère visant à renforcer la présence et l'influence du Maroc au sein de différentes instances multilatérales, ont été sanctionnées par l’élection du Maroc à la vice-présidence de l’Assemblée des Nations unies, pour le groupe africain, lors des élections qui ont eu lieu à New York, le 31 mai 2017 et à la vice-présidence de la 4ème commission de l’Assemblée des Nations unies, chargée de la décolonisation, lors des élections tenues à New York également le 31 mai 2017, fait savoir le ministère dans un communiqué.

Le Maroc a été également élu durant cette période en tant que coordinateur des Etats parties africains à la Convention sur l’interdiction des armes chimiques, à la Haye en juin 2017, vice-président de la Conférence de l’ONU sur les océans lors des élections qui ont eu lieu à New York le 5 juin 2017, et en qualité de membre suppléant au conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail (OIT) pour la période 2017-2020, lors des élections qui se sont tenues à Genève, du 5 au 16 juin 2017, de même qu’il a été désigné au poste de conseiller spécial auprès du coordonnateur du Groupe d’évaluation et de mise en œuvre (IAG) pour la période 2017-2019, lors de la réunion plénière du Groupe d’évaluation de la mise en œuvre (IAG) de l’Initiative globale de la lutte contre le terrorisme nucléaire (IGLTN), tenue à Tokyo les 1er et 2 juin 2017.

Les mois de mai et de juin ont été aussi marqués par l’élection du Maroc en tant que membre titulaire au conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail (OIT), par celle d’Amal El Amri, pour le compte de la centrale syndicale UMT, au poste d’adjoint au conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail (OIT), pour la période 2017-2020, lors des élections qui se sont tenues au cours de la 106ème session de la Conférence internationale du travail, qui ont eu lieu à Genève du 5 au 16 juin 2017, ainsi que par l’élection du Royaume au Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) pour la période 2018-2020, lors des élections tenues au cours de la 71ème session de l’Assemblée générale de l’ONU, qui ont eu lieu à New York, le 20 juin 2017.

Le communiqué note que le 28 juin 2017 à Paris, le Maroc a été élu au conseil exécutif de la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO, pour la période 2017-2019, alors que Mohammed Ayat, conseiller spécial auprès du procureur de la Cour pénale internationale, chargé de la région MENA, a été élu au poste de membre du Comité des Nations unies sur la disparition forcée, lors de la 4ème réunion des Etats parties à la Convention internationale sur les disparitions forcées, tenue à New York le 20 juin 2017.