L’infarctus du myocarde en débat à Marrakech

Les cardiologues marocains réunis dans le cadre de la 22ème édition du Congrès national de cardiologie ont plaidé vendredi, à Marrakech, pour la mise en place d’un registre national de l’infarctus du myocarde.

"Ce registre permettra de collecter les caractéristiques et l’évolution clinique des patients hospitalisés pour un infarctus du myocarde dans tous les établissements marocains spécialisés dans la prise en charge des maladies cardiovasculaires, aussi bien dans le secteur public, privé que militaire", ont-ils indiqué dans le cadre de ce Congrès médical organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI par la Société marocaine de cardiologie (SMC).

Il renseignera, également, sur les patients ayant un infarctus du myocarde avec troubles du rythme, sur les principaux facteurs de risque, sur les antécédents cardio-vasculaires et les pathologies associés, ont noté ces cardiologues marocains des différents secteurs (universitaire, militaire, public et libéral), ajoutant que ce registre constituera un outil de gestion et de planification pour les politiques afin de mettre en place un programme national pour stopper l’évolution de cette pathologie cardiaque, qui n’épargne ni les personnes âgées ni les plus jeunes.

Cette 22ème édition, organisée du 5 au 7 octobre, a été, de même, une occasion pour les cardiologues de tirer la sonnette d’alarme sur la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC), en mettant l’accent sur la nécessité de mettre en place des unités "Strok Center", qui peuvent prodiguer les nouvelles techniques thérapeutiques, telle la thrombectomie, qui consiste à aller chercher directement dans le cerveau du patient le caillot sanguin responsable de l’attaque cérébrale.

Cet événement a été marqué par l’organisation de plusieurs sessions de formation continue portant, notamment, sur la place du cardiologue à côté du médecin oncologue dans la gestion des effets secondaires des médicaments anticancéreux, les avancées techniques dans le traitement des affections congénitales du cœur aussi bien chez l’adulte que chez l’enfant et les nouveautés en rythmologie cardiaque, en cathétérisme, en imagerie cardiaque, ainsi qu’une session dédiée aux jeunes cardiologues marocains, pour la maîtrise des nouvelles techniques diagnostiques et thérapeutiques.