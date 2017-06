L'implication des entreprises marocaines dans l'investissement en Afrique mise en relief à Berlin

La présidente de la CGEM, Miriem Bensalah Chaqroun, a mis en exergue, mardi à Berlin, l'implication des entreprises marocaines dans l'investissement en Afrique, rapporte la MAP.

Appelée à représenter le secteur privé marocain lors d’une table ronde des investisseurs, qui s'est tenue en marge de la Conférence internationale du G20 sur le partenariat africain, Mme Bensalah Chaqroun a souligné que le Maroc consacre près des deux tiers de ses investissements étrangers directs au continent africain dans une dizaine de secteurs, insistant sur leur dimension durable et inclusive, donnant lieu à la création de valeur ajoutée et d'emplois locaux.

Rappelant que le climat des affaires s'est amélioré de manière notoire au cours des cinq dernières années au Maroc, la présidente de la CGEM a appelé les gouvernements en Afrique à accélérer la cadence des réformes en vue d'alléger la bureaucratie, à protéger les investisseurs et à mettre en place les instruments nécessaires pour un partenariat public-privé fort.

La Conférence internationale du G20 sur le partenariat africain a été organisée par l’Allemagne dans le cadre de sa présidence du G20 avec la participation de 11 chefs d’Etat, dont le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé ainsi que la présidente du Fonds monétaire international Christine Lagarde.