L'exposition "Face à Picasso" au MMVI a ouvert ses portes

La célèbre exposition "Face à Picasso", qui se tient du 17 mai au 31 juillet au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI) à Rabat, a ouvert jeudi ses portes gratuitement. Cette décision a été prise par la Fondation nationale des Musées pour fêter l’incroyable succès de l'exposition "Face à Picasso", qui a attiré déjà plus de 32.000 visiteurs. Le MMVI sera toutefois fermé le 30 juillet à l'occasion de la Fête du Trône.

"Face à Picasso" réunit plus d'une centaine d'œuvres (tableaux, sculptures, céramiques, photographies, dessins et estampes), issues des collections du Musée national Picasso-Paris. Répartie en onze sections explorant chacune un pan du génie de Picasso, l’exposition se veut, foncièrement, un périple à la fois chronologique et thématique qui condense le meilleur de Picasso, entre peintures, sculptures, dessins, gravures, céramiques, estampes et photographies. Des années de jeunesse de Picasso jusqu’aux derniers autoportraits, "Face à Picasso" est l’occasion d’une réflexion sur la notion, riche d’une histoire pluriséculaire, de "modèle" qu'il a constamment exploré et revisité tout au long de sa vie. C’est une exposition pluridisciplinaire qui, en faisant dialoguer peintures, sculptures et gravures, donne un aperçu complet de tout ce que Picasso a pu créer tout au long de sa vie. Cette exposition revient sur tous les domaines de création de Pablo Picasso, son entourage et l’ensemble de sa vie. Les 11 sections aménagées pour l’occasion sont autant de petites expositions sur ce que Picasso a créé.