L’exploit de la MGPAP

La Mutuelle générale du personnel des administrations publiques du Maroc (MGPAP) a réussi un exploit inédit pour la première fois de son histoire en parvenant à traiter tous les dossiers maladie au dernier jour de l'année 2016, et ce grâce aux efforts consentis par son personnel, souligne, lundi, la MGPAP dans un communiqué. Ainsi, 75 employés ont été déployés tout au long de la journée du samedi 31 décembre pour tracer tous les dossiers reçus par courrier postal et procéder à la liquidation de l’ensemble des dossiers tracés le vendredi 30 décembre. En chiffres, les dossiers traités au cours de l’année 2016 sont au nombre de 1.380.000 totalisant un montant de 920 millions de DH, note le communiqué.

Au niveau de la ville de Rabat, 38 employés se sont mobilisés pour la liquidation de 4.422 dossiers de maladie, et 2 employés se sont chargés de la traçabilité de 600 autres, précise le communiqué. A Témara, 4 employés ont réussi à liquider 1.048 dossiers de maladie, tandis qu’à Salé, 120 dossiers ont été traités par un seul employé.

Quant aux délégations régionales, un total de 2.162 dossiers ont été traités par 25 employés. Ainsi, 900 dossiers ont été traités au niveau de Kénitra, 73 à Berkane, 419 à Meknès, 150 à Oujda, 350 à Fès, 90 à Tanger, 90 à Casablanca et 90 à Agadir, tandis qu’à Marrakech tous les dossiers ont été traités le vendredi, rappelle le communiqué. Le président du Conseil de l’administration de la MGPAP, Abdelmoula Abdelmoumni, a exprimé, à cette occasion, "sa satisfaction de cet exploit sans précédent" qui a permis, pour la première fois, à la Mutuelle générale de n’avoir aucun dossier en instance de traitement dans ses casiers, soulignant que cette performance est l’œuvre de tous les organes de la Mutuelle qui veillent à la satisfaction de l’adhérent.

Il a ajouté que la MGPAP est sur la voie de réaliser tous les objectifs fixés en dépit des contraintes auxquelles elle fait face et continue de surmonter durant cette année, faisant savoir que la Mutuelle générale vise à travers les efforts considérables qu’elle déploie à être au service du citoyen et ce en application des Hautes directives de SM le Roi Mohammed VI.

Selon la même source, l’administration actuelle a réussi depuis 2009 à augmenter le nombre de dossiers traités pour passer de 560.000 à plus de 1.200.000 dossiers de maladie.