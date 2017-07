L’environnement tient salon à Casablanca

La neuvième édition du Salon international des équipements, technologies et des services de l’environnement, « Pollutec Maroc », se déroulera du 24 au 27 octobre prochain à l'Office des foires et expositions de Casablanca (OFEC).

Rendez-vous incontournable des professionnels de l’environnement du Royaume, Pollutec Maroc s’inscrit comme le lieu de rencontres, de partage de projets et de connaissances entre les acteurs du secteur.

Comme chaque année, cet important rendez-vous de l’environnement international au Maroc « contribuera à faciliter la mise en relation de 250 éco-industries marocains et internationaux exposants porteurs de solutions innovantes avec les 6.000 visiteurs professionnels attendus, issus du secteur public ou privé, décideurs et prescripteurs, à la recherche de partenariats technologiques et commerciaux, d’informations techniques et de nouveaux fournisseurs », ont indiqué les organisateurs.

Tourné vers l’Afrique, ce rendez-vous apporte de nouvelles opportunités d’affaires avec les pays subsahariens en quête de solutions environnementales.

Territoires durables, Accords de Paris, énergie, mobilité urbaine, bâtiment, services urbains (eau et déchets) seront au cœur des thématiques du programme concocté à l’occasion de cette neuvième édition.

Pour rappel, Pollutec Maroc soutient le déploiement de la stratégie nationale du Royaume en matière de développement durable, enrichit son dispositif de mise en valeur de l’offre et de l’innovation, orchestre de nouvelles animations et construit un programme de conférences de qualité.

Parmi les temps forts, la tenue de de la 6e édition du Symposium «Territoires durables» sur les thèmes «Territoires durables face aux changements climatiques» et «Implications juridiques des Accords de Paris». Cette activité est organisée par le ministère de l’Energie, des Mines et du Développement durable et l’Association pour le développement durable, l’écologie et la préservation de l’environnement(ADEPE), en partenariat avec l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie en France).

Autre temps fort, l’ouverture d’un « Village ville durable » complémentaire de l’offre environnementale traditionnelle pour faciliter l’accès à l’information et aux solutions pour le développement des territoires urbains durables.

Selon les organisateurs, « ce nouvel espace regroupera les dernières solutions et technologies visant à rendre la ville plus économe en énergie et respectueuse de l’environnement, tout en offrant une meilleure qualité de vie aux habitants. Il accueillera un Forum de discussion sur les changements pour la ville de demain ».

Notons qu’à l’occasion de cette édition, l’ADEPE organise « Le Carrefour des métiers verts» en étroite collaboration avec le Programme Cleantech. « Cet espace réunira les acteurs publics concernés, les opérateurs privés engagés et la société civile, afin de stimuler l’emploi et promouvoir ces métiers d’avenir», indique-t-on.

Initié en 2015, « L’Espace Afrique » est reconduit pour accueillir les délégations d’Afrique subsaharienne et il sera animé de diverses prises de parole pour présenter les problématiques, les projets d’investissements et les besoins des professionnels présents. Alors que les « Ateliers Exposants » permettront à chaque exposant la mise en valeur de ses technologies et savoir-faire et de promouvoir ses innovations, produits et techniques, ajoute-t-on de même source.

Notons aussi que les «Trophées Pollutec Maroc» distingueront des projets innovants dans les catégories «Innovation», « Réalisation exemplaire», «Développement Durable Maroc» et «Partenariat».

Enfin, dans le cadre du Programme Cleantech pour l’innovation et les emplois verts au Maroc, «le ministère de l’Energie, des Mines et du Développement durable récompensera les auto-entrepreneurs, startups, TPE et PME nationaux lauréats ayant répondu à l’appel à projets des innovations dans les domaines suivants : Valorisation des déchets, utilisation rationnelle de l’eau, efficacité énergétique, énergies renouvelables et bâtiments verts », peut-on lire dans le communiqué des organisateurs.

Pour rappel, Pollutec Maroc 2016 a rassemblé 4.000 visiteurs professionnels, venus à la rencontre des 160 exposants nationaux et internationaux en provenance de 13 pays.