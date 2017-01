L’édition du Trofel à Agadir honorera la femme et s’ouvrira sur l’Afrique

La huitième édition des Trophées de la filière fruits et légumes (Trofel) qui aura lieu, les 10 et 11 janvier à Agadir, rend hommage à la femme et s’ouvre sur le continent africain en invitant pour la première fois cinq pays du continent.

Les initiateurs de cette édition, organisée sous l’égide du ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime et le parrainage de l’Etablissement de contrôle et de coordination des exportations en partenariat avec les associations professionnelles représentant la filière "Fruits et légumes" au Maroc, ont mis en place un riche programme de rencontres bilatérales et de tables rondes visant à informer les participants sur l’état du secteur des fruits et légumes au Maroc et les opportunités du commerce bilatéral avec l’Afrique qui dispose d’un marché très prometteur pour le développement de cette filière.

Trofel 2017 vise également à promouvoir et encourager l’usage des techniques modernes dans le domaine agricole, les cultures vivrières et la promotion des produits locaux au niveau régional, national et international.

"Cette édition rendra hommage à une personnalité africaine qui a excellé dans le domaine de l’agriculture et prévoit pas moins de 100 rencontres B to B entre des opérateurs agricoles marocains avec leurs homologues africains venus du Sénégal, de Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Gabon et d’Egypte", a indiqué à la MAP, le membre du comité d’organisation des Trofel, Abderrahmane Rifaï, en marge d’une conférence de presse organisée pour présenter cette édition.

Le Trofel 2017 sera clôturé par la cérémonie de remise des prix aux nominés par un jury de spécialistes et d’experts dans chaque catégorie. Il s’agit du prix du "Mérite", de la "Qualité", de la "Performance", de l’"Excellence" et de "l’Innovation".