L’école Ben Lmdoun primée lors du concours de lecture de la région Casablanca-Settat

Onze établissements scolaires publics ont remporté les prix de la quatrième édition du concours régional de lecture, initiée sous le thème "La lecture au cœur des apprentissages".

Ce concours, organisé par l'Association Al Jisr en partenariat avec l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Casablanca-Settat, vise à contribuer à l'amélioration des compétences de lecture chez les élèves, encourager la lecture numérique, développer leur plaisir de lire, les aider à mieux s'exprimer et à valoriser leurs talents à travers l'art plastique, l'écriture, l'expression corporelle, le théâtre et le conte.

Le premier prix a été remporté par l’école Ben Lmdoun, le deuxième par l’école Fatima Al Fihria, alors que le troisième a été attribué à l’école Tarek Ben Ziad lors d'une cérémonie dédiée à cet effet.

Des prix honorifiques ont été remis, lors de cette cérémonie, à huit autres établissements, à savoir Tariq Ibnou Ziad, Siham 1, Kacem Amine, Alhadaik, Alqadi Ayyad, Albachiri Banat, Allal Ben Abdellah et Ali Ibnou Abi Talib.

S’exprimant à cette occasion, le directeur de l’AREF de Casablanca-Settat, Mohamadine Ismaili, a indiqué que la 4ème édition du concours a apporté une nouvelle vision qui consiste en l'attribution de prix (20.000, 15.000 et 10.000 dirhams) et l'aménagement d'une classe numérique SAMSUNG aux trois meilleurs projets d'école axés sur la lecture dans la région du Grand Casablanca, impliquant ainsi la participation de toutes les composantes de l'école (staff pédagogique, élèves et APTE) dans l'élaboration des projets innovants qui feront l'objet de la compétition régionale.

Ce concours, initié en partenariat avec la Fondation BMCI et SAMSUNG, a vu cette année la participation de plus de 80.000 élèves et plus de 250 écoles primaires publiques du Grand Casablanca, équipées en bibliothèques de classe.