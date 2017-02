L’art plastique de trois générations de peintres marocains s’invite à Madrid

Une exposition collective rassemblant les artistes peintres marocains Naima Aboulazhar, Abdel Aziz Lourhraz et Soufiane Bougrine, est organisée du 1er au 15 février à Casa de Cantabria à Madrid, à l’initiative de l’ambassade du Royaume du Maroc en Espagne. Le vernissage de cette exposition, baptisée "Voyage artistique à travers trois générations", a eu lieu jeudi dernier dans la capitale espagnole, en présence de l’ambassadeur du Royaume à Madrid, Mohamed Fadel Benyaich, et de plusieurs personnalités marocaines et espagnoles des mondes de l’art et de la culture. Inscrite dans le cadre des activités organisées par la représentation diplomatique marocaine dans le but de promouvoir la culture marocaine et l’art plastique en particulier, cette exposition montre au public espagnol 45 tableaux de trois artistes marocains singuliers adoptant des concepts différents, allant de l’abstrait à l’art libre en passant par l’art engagé. Il s’agit de peintres possédant un potentiel et des styles picturaux distingués, exprimant à la fois des motivations profondes, ainsi que leur grande sensibilité envers les langages symboliques, cherchant ainsi l’équilibre entre l’abstrait et le conceptuel.

Les toiles fascinantes exposées reproduisent, à travers leurs tons, une gamme chromatique variée qui transporte le visiteur dans un voyage dans les formes, les couleurs, les signes et les symboles, conduit par trois artistes de trois générations aux itinéraires différents mais partageant la même audace avec les couleurs. S’exprimant lors du vernissage de cette exposition, M. Benyaich a relevé que l’objectif principal de cette initiative est de faire connaître de près en Espagne certains aspects de la création artistique marocaine, particulièrement l’art plastique contemporain.