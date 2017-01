L’art et le sport, levier de la qualité de l’enseignement

Le club de la citoyenneté et des droits de l’Homme a organisé, en fin de semaine écoulée, en partenariat avec GEC-Marrakech Ecole de management, une conférence sous le thème : «Art et sport : levier de la qualité de l’enseignement et de la vie scolaire». Ont pris part à cet événement culturel des représentants de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation Marrakech-Safi, le directeur de GEC-Marrakech Ecole de management, des cadres du CRMEF, des professeurs ainsi que des professionnels du théâtre.

Après l’allocution d’ouverture du directeur du lycée Aouda Saadia, Imad El Ouriachi, président du club « Citoyenneté et droits de l’Homme », a présenté les grands axes de la conférence, sous forme de grandes questions portant d’abord sur l’intérêt de l’art et du sport actuellement, leur importance dans la construction de la personnalité de l’élève, à savoir sa perception des choses, son mode de pensée tout en soulignant que ces deux disciplines peuvent avoir un impact positif sur ses résultats scolaires.

Ensuite, comment l’art et le sport peuvent-ils induire la qualité requise pour un enseignement meilleur ? s’est-on demandé. Pour apporter des éclaircissements à ces questions, Boujemaa Belhend, de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation, a procédé à une analyse générale du thème de la conférence, démontrant, exemples à l’appui, que l’art et le sport sont à même de garantir de bons résultats scolaires, regrettant par la même occasion la négligence de certaines notes ministérielles qui auraient pu aboutir à des résultats satisfaisants.

Pour sa part, Hassan Mechnaoui, directeur du Festival international du théâtre de Marrakech a axé son intervention sur le rôle prépondérant de l’art dans la vie de l’individu et de la société. Il a donné des exemples démontrant que l’art est le meilleur moyen pour l’élève d’exprimer ses talents, mettant en avant ce que l’Etat pourrait gagner s’il mettait l’art au service de l’école, du fait qu’il constitue une opportunité pour l’apprenant d’extérioriser ses troubles psychologiques, surtout en période d’adolescence.

Pour l’artiste Abdessamad El Fettal, le théâtre est la forme artistique qui permet le mieux l’épanouissement de l’individu, puisque c’est sur scène que l’on forge sa personnalité et que l’on apprend à affronter les aléas de la vie.

Hassan Fnine, directeur de GEC- Marrakech Ecole de management, a, pour sa part, entamé son intervention en s’interrogeant sur les raisons qui font que les jeunes d’aujourd’hui ne s’intéressent plus à l’art et au sport, précisant que ce dernier permet, en plus de jouir d’un corps sain, d’une pensée logique et en parfaite harmonie avec soi. Et d’ajouter que l’art a lui aussi la vertu de stimuler l’intelligence et la créativité, déplorant par la même occasion l’engouement des apprenants pour les notes et les diplômes et oubliant l’art et le sport, comparant la personne diplômée mais sans personnalité à une simple machine.

A la fin de cette manifestation culturelle, les élèves du lycée Aouda Saadia ont gratifié l’assistance d’une pièce de théâtre, qu’ils ont écrite et réalisée eux-mêmes.