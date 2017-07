L’appel des partis de la majorité pour préserver le climat de quiétude à Al Hoceima

Les partis composant la majorité gouvernementale ont tenu, mardi, sous la présidence du chef du gouvernement et en présence des leaders des six partis de la majorité, une réunion consacrée à l’examen des derniers développements sur la scène nationale et de l’action gouvernementale.

Au début des travaux de cette réunion, les participants ont évoqué les développements de la situation dans la province d’Al Hoceima dont notamment l’appel à manifester le 20 juillet dans la ville d’Al Hoceima. Les partis de la majorité mettent l’accent, à ce propos, sur la nécessité de contribuer à garantir un climat serein à même de permettre l’élaboration des différents chantiers de réforme et de développement, l’accélération de la cadence de leur réalisation et la satisfaction des revendications légitimes des citoyennes et citoyens.

Les partis de la majorité appellent les différentes parties à assimiler cette orientation et à y adhérer positivement de manière à consolider le respect des dispositions de l’Etat de droit et à contrer toute escalade susceptible d’avoir des répercussions sur les habitants et l’économie locale d’Al Hoceima.

Les partis de la majorité appellent, de ce fait, les citoyennes et citoyens de la province d’Al Hoceima à interagir positivement avec la décision appelant à la non autorisation de cette manifestation pour préserver ainsi le climat de quiétude et les besoins de l’ordre public.

Les partis de la majorité ont loué l’initiative du gouvernement consistant à effectuer des visites de terrain dans les différentes régions du Royaume. Et ce dans le but de communiquer de près avec divers acteurs aux niveaux régional et local en vue d’instaurer la mobilisation recquise à même de permettre au gouvernement de concrétiser les projets de développement à l’échelon régional et local.