L’analphabétisme au Maroc touche plus de 70% des personnes âgées

L'analphabétisme touche 70% des personnes âgées, alors que 2,5% ont pu atteindre le niveau supérieur, indique le Haut-commissariat au plan (HCP). L’analphabétisme des personnes âgées est plus prononcé en milieu rural (85,9%) qu’en milieu urbain (58,2%), touchant plus les femmes âgées (85%) que les hommes (53,5%), précise le HCP qui vient de publier une note d'information à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées, célébrée dimanche.

Leur participation dans la vie active s’amenuise avec l’âge, relève la note, ajoutant que le taux d’activité passe, quant à lui, de 52,3% chez les hommes âgés de 60-64 ans à 15,7% chez ceux âgés de 75 ans et plus et de 7,3% à 1,7% respectivement chez les femmes.

En effet, la population des personnes âgées a été multipliée par plus de 3 fois et demie entre 1960 et 2014, passant de 836.000 à 3,2 millions, alors que sa part dans la population totale est passée de 7,2% en 1960 à 9,4% en 2014, fait savoir la note. Selon les projections démographiques du HCP, cette part devrait connaître un accroissement pour se situer à 23,2% en 2050, avec un effectif de 10,1 millions de personnes.

Par ailleurs, la note fait ressortir que l’effectif des personnes âgées augmenterait de 1,9 million en 2014 à 7,6 millions en 2050, en milieu urbain, et de 1,3 million à 2,5 millions en milieu rural, soit une multiplication par 4,1 et 2,1 respectivement, faisant ainsi état d'"un vieillissement beaucoup plus urbain que rural" puisque la part des personnes âgées dans la population urbaine atteindrait 23,8% en 2050 contre 21,4% en milieu rural alors qu’elle n’est que de 9,2% et 9,6% respectivement en 2014.

Avec cet accroissement futur des effectifs des personnes âgées et des maladies de la vieillesse, "le Maroc est appelé à augurer des réformes pour tirer profit de l’aubaine démographique et garantir un financement durable des systèmes de protection sociale, éviter une éventuelle rupture de solidarité familiale ou intergénérationnelle", souligne le HCP.

La moyenne d'âge de la population des personnes âgées s’élève à 69,7 ans, selon le HCP.

La Journée internationale des personnes âgées, célébrée chaque année par la communauté internationale le 1er octobre est une occasion de s’arrêter sur leurs situations, leurs droits et leurs besoins.

Le système des Nations unies a opté cette année pour le thème "Se projeter vers l’avenir : faire appel aux talents, aux contributions et à la participation des personnes âgées dans la société".