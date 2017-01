L’adaptation de “Spirou et Fantasio” tournée au Maroc

Après «Astérix», «Lucky Luke», «L'élève Ducobu», ou encore «Boule et Bill», une autre bande dessinée de l'école franco-belge, et pas des moindres, va bientôt être adaptée au cinéma et sera tournée, en partie, au Maroc. Il s’agit «des aventures de Spirou et Fantasio» du réalisateur français Alexandre Coffre. Quant au tournage, il devra être entamé le 16 janvier courant dans plusieurs villes, dont notamment Marrakech, Ouarzazate, Tafilalet, Merzouga, Errachidia, Erfoud et Zagora. Le film connaît la participation de plusieurs noms du cinéma français, dont Thomas Solivères, Alex Lutz, Ramzy Bédia, Christian Clavier et Géraldine Nakache.

«Spirou, un jeune homme déguisé en groom qui rencontre Fantasio, un journaliste frustré. Cela se fait avec éclats dans un grand hôtel et c’est peu dire qu’ils ne s’apprécient pas. Mais lorsque Champignac, un chercheur fou de champignons, est kidnappé par Zorglub et ses hommes, Spirou et Fantasio vont devoir faire équipe pour le retrouver, aidés par Seccotine, une jeune femme reporter rivale de Fantasio, et de Spip, un écureuil espiègle», lit-on dans le synopsis du film. «C’est alors que commence une aventure rocambolesque, allant de l’Europe à l’Afrique du Nord, faite de péripéties, de courses-poursuites et de zorglondes. Grâce à ce périple complètement fou, Spirou et Fantasio apprennent à se connaître, à s’apprécier et à s’aider… jusqu’à devenir un vrai duo de héros qui va devoir affronter Zorglub pour sauver Champignac, Seccotine… et tout le reste de l’humanité», ajoute-t-on.