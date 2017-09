L’Université Hassan II de Casablanca devrait accueillir 30.000 nouveaux étudiants au titre de l'année universitaire 2017-2018, tous cycles confondus (licence, master et doctorat).

Ces étudiants seront répartis sur les 17 établissements relevant de l’université, dont 11.000 seront inscrits aux établissements universitaires à accès ouvert, alors que les autres seront reçus aux établissements sur la base d'un concours ou examen du dossier (sélection). Ce chiffre reste, toutefois, provisoire dans l’attente de la clôture de l’opération des inscriptions qui se poursuit au niveau des différents établissements à accès ouvert, a déclaré à la MAP le vice-président de l’Université Hassan II, Abdellatif Ighzou, notant que le nombre de cycles de formation, ouverts au niveau de l’université, a atteint 350 cycles dont 116 nouveaux pour le master et le master spécialisé.

L'actuelle rentrée universitaire verra l’ouverture d’un nouvel établissement universitaire : "Ecole nationale des arts appliqués", spécialisé dans les formations techniques dans les métiers de l’art, a-t-il ajouté. Cet établissement renforcera ainsi l'offre en matière de formation et de spécialités disponibles, qui visent à répondre aux attentes des étudiants et aux besoins du marché de l’emploi, a-t-il fait observer.

Selon M. Ighzou, la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (route d’El Jadida), vient en tête des établissements en termes d’accueil des nouveaux étudiants avec l’inscription de 8000 nouveaux étudiants et 2000 du cycle master, annuellement.

Le nombre total des étudiants inscrits au niveau de cette faculté varie entre 20.000 et 22.000, suivie de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Mohammedia (16.000 étudiants) et de la Faculté des sciences de Ben Msik (12.000 étudiants), a-t-il ajouté.