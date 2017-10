L’USFP dénonce les propos irresponsables du chef de la diplomatie algérienne

Les déclarations avilissantes du responsable algérien renseignent de manière

criante sur la réalité de la politique officielle d’un régime incapable de présenter

un modèle politique, économique ou de développement au peuple frère



Le Bureau politique de l’USFP a tenu, lundi 23 octobre, une réunion dont une grande partie a été consacrée aux dernières déclarations irresponsables du ministre des Affaires étrangères de l’Algérie à l’encontre du Maroc.

Tout en dénonçant vigoureusement ces déclarations qui entrent dans le cadre de l’injure et la diffamation envers le gouvernement, les institutions et le peuple marocain, le Bureau politique l’USFP impute la responsabilité à l’Etat algérien qui attise les sentiments de haine et d’hostilité et pousse vers davantage de tension entre les deux pays, et ce à tous les niveaux.

Le Bureau politique considère que ces déclarations avilissantes du responsable de la diplomatie algérienne renseignent de manière criante sur la réalité de la politique officielle d’un régime incapable de présenter un modèle politique ou économique et de développement au peuple frère dans le sens d’une transition authentique vers la démocratie et la prospérité. Au lieu de cela, ledit régime opte pour une agressivité qui ne touche pas que le Maroc, mais aussi d’autres pays nord-africains ainsi que des dirigeants du continent africain.

Le Bureau politique affirme que cette dangereuse escalade algérienne survient au moment où le Maroc a réussi à tisser des liens de coopération fructueuse avec les frères africains et a contribué au redressement de la situation dans l’Union africaine, au service des peuples du continent, de son développement et de sa lutte contre les séquelles de la colonisation ; séquelles qu’exploitent les lobbies au pouvoir en Algérie dans le dessein de poursuivre leur plan visant à semer les graines du séparatisme non seulement dans la région du Maghreb mais aussi dans le continent.

Fidèle à son histoire, à la lutte commune que les forces nationales de libération ont menée contre la colonisation et aux relations fraternelles entre les peuples marocain et algérien, l’USFP appelle les forces démocratiques, celles des droits de l’Homme et tous les Algériens intègres à ne pas succomber à cette campagne hostile menée par leurs gouvernants contre le Maroc et de regarder vers l’avenir qui ne peut se réaliser qu’à travers la lutte contre les hérauts de la tension en Algérie qui n’ont d’objectifs que d’asseoir leur mainmise sur les richesses du peuple algérien et leur pillage en l’entraînant vers l’isolement et des conflits en tout genre.