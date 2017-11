L’OSFI exprime sa solidarité avec les familles des victimes du drame de Sidi Boulaâlam

L’Organisation socialiste des femmes ittihadies (OSFI) a exprimé son indignation et sa solidarité avec les familles des victimes de Sidi Boulalam à Essaouira, a indiqué un communiqué de presse.

Pour rappel, 15 femmes ont été tuées et 5 autres blessées dans une bousculade survenue, dimanche dernier, lors d’une opération de distribution de denrées alimentaires organisée par une association locale dans le souk hebdomadaire de la commune de Sidi Boulalam.

Selon la même source, l’OSFI a tiré la sonnette d’alarme et mis en garde contre la pauvreté et la précarité dont souffre notamment la femme marocaine, tout en réitérant son appel à l’adoption de l’approche genre dans toutes les politiques publiques sectorielles.

Cette organisation qui dépend du parti de la Rose a exprimé en même temps son refus de toutes les formes d’approche caritative et de bienfaisance notamment celles ayant des finalités que tout le monde connaît.

L’OSFI a assuré que garantir la dignité des citoyens et réaliser la justice sociale incombent en premier lieu à l’Etat.

Il y a lieu de rappeler que S.M le Roi Mohammed VI avait donné Ses Hautes instructions aux autorités compétentes pour prendre toutes les mesures qui s’imposent, en vue d’apporter l’aide et le soutien nécessaires aux familles des victimes et aux blessés. Le Souverain a également décidé de prendre en charge personnellement les frais d’inhumation et des obsèques des victimes, ainsi que les frais de soins des blessés.

Une enquête a été diligentée par le ministère de l’Intérieur et par la justice pour élucider et déterminer les circonstances de ce drame.

A propos de celle-ci, le chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani a précisé jeudi à Rabat qu’elle était en cours, soulignant la nécessité d’encadrer les actes de bienfaisance de manière à leur permettre de réaliser les objectifs escomptés.

Dans un communiqué lu lors du point de presse tenu à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, a indiqué que le chef du gouvernement a assuré qu’une enquête administrative et judiciaire est bel et bien en cours et que ses conclusions seront annoncées à l’opinion publique nationale une fois reçues, notant que les leçons nécessaires seront tirées dans le cadre de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes. Le chef du gouvernement a par la même occasion rappelé que la culture de bienfaisance, de bénévolat et de secours est ancrée et enracinée dans les traditions du Royaume et représente un motif de fierté, comme l’a souligné SM le Roi Mohammed VI, mettant en avant la nécessité d'identifier les responsables et de déterminer les erreurs commises afin d’éviter qu’elles ne se reproduisent.

"Ce drame ne doit pas servir de prétexte pour en imputer la responsabilité à l'action bénévole et de bienfaisance. Il faut, bien au contraire, préserver ce type d'action de façon à garantir la dignité du citoyen et sa sécurité", a souligné Saâd Eddine El Othmani.

Il est nécessaire d'encadrer l'action de bienfaisance de manière à lui permettre de réaliser les objectifs escomptés sans entraîner des drames ou des incidents, a-t-il souligné, rappelant qu’une réunion de la commission interministérielle a été tenue pour examiner le cadre juridique régissant les opérations de bienfaisance, et qu'à l'issue de cette réunion, un sous-comité technique a été mis en place pour travailler sur cette question.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a fait savoir que l’Exécutif se penche sur l’élaboration d’une étude concernant l’ensemble de ses programmes sociaux en vue d’atteindre une plus grande synergie, coordination et efficience et avoir un impact positif sur les couches ciblées.

Dans le même sillage, le Conseil de gouvernement a examiné un rapport sur les conclusions du comité technique sur l’encadrement des opérations d’appel à la générosité publique, présenté par le Secrétaire général du gouvernement, à la lumière des orientations du comité interministériel réuni mardi. Le rapport s’est attardé sur les lacunes du cadre juridique actuel datant du 12 octobre 1971, et dont le décret n’a été publié que le 10 janvier 2005.

Il a été convenu, à cette occasion, de renforcer et d’encadrer l’action de bienfaisance et de distribution d’aides aux personnes nécessiteuses sur la base de principes garantissant la préservation des traditions d’entraide et de solidarité enracinées dans la culture des Marocains, tout en permettant son encadrement et sa réglementation.

Ainsi, un travail sera mené au niveau des règles financières et de comptabilité devant régir les opérations de collecte et de distribution des dons, dans le respect de la dignité du citoyen, de sa sûreté et de sa sécurité, et de manière à s’assurer que ces aides seront remises aux personnes nécessiteuses.

Il s'agit également de tenir compte des dispositions devant régir l’opération de don, dans le cadre du respect des droits de l’Homme et en application des règles de bonne gouvernance, et en s’inspirant des expériences internationales en la matière et des recommandations du dialogue national sur la société civile.