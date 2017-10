L'ONU juge inacceptable le manque d'accès à l'Etat Rakhine en Birmanie

Le patron des affaires humanitaires à l'ONU, Mark Lowcock, a jugé vendredi "inacceptable" le manque d'accès des humanitaires dans l'Etat Rakhine en Birmanie, d'où plus d'un demi-million de réfugiés Rohingyas ont fui les violences depuis fin août.

"Nous avons besoin d'un accès sans entraves. L'accès que nous avons dans l'Etat Rakhine est inacceptable", a déclaré M. Lowcock, lors d'une conférence de presse à Genève.

Il a également indiqué qu'une équipe de l'ONU de "haut niveau" devrait pouvoir se rendre sur place "dans les prochains jours".

Il a également annoncé la tenue d'une conférence des donateurs le 23 octobre à Genève, afin de pouvoir accroître davantage l'aide aux réfugiés.

"Nous voulons être prêts s'il y a un nouvel exode", a déclaré le haut responsable onusien.

Au total, quelque 515.000 réfugiés ont fui la Birmanie vers le Bangladesh depuis le 25 août, selon les chiffres publiés vendredi par le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés.

Environ 2.000 réfugiés continuent à arriver chaque jour, a déclaré un porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Joel Millman.

Selon l'OIM, "jusqu'à 1 million de personnes" seraient en train d'attendre dans la ville de Buthidaung, dans le nord de l'Etat Rakhine, pour se rendre en Birmanie.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui craint une éventuelle épidémie de choléra dans les camps qui accueillent les réfugiés au Bangladesh, a annoncé pour sa part que les vaccins anticholériques devaient arriver samedi.

La campagne de vaccination démarrera quant à elle le 10 octobre, a spécifié un porte-parole de l'OMS, Tarik Jasarevic.

Par ailleurs, le Bangladesh a annoncé jeudi vouloir rassembler les 900.000 Rohingyas sur son sol dans un seul gigantesque camp de réfugiés, ce qui en ferait l'un des plus gros de la planète.

Depuis fin août, le Bangladesh est submergé par l'exode sans précédent des musulmans rohingyas de Birmanie voisine. Cette marée humaine a provoqué l'une des plus graves crises humanitaires de ce début de XXIe siècle en Asie.

Plus d'un demi-million de Rohingyas, minorité marginalisée dans l'ouest de la Birmanie, sont passés au Bangladesh voisin depuis le 25 août.

Prise de court par cet afflux, Dacca a dû revoir jeudi à la hausse son plan annoncé le mois dernier de créer un camp de réfugiés pour 400.000 personnes dans le district de Cox's Bazar (sud).

Les autorités ont rajouté 400 hectares supplémentaires aux 800 hectares de terres déjà allouées à ce projet, dans le but d'y rassembler les réfugiés disséminés dans la région.

"Ceux qui vivent dans des endroits éparpillés (...) seront amenés au même endroit", a déclaré à l'AFP Mofazzal Hossain Chowdhury Maya, ministre de Gestion des catastrophes et de l'aide humanitaire. "Lentement, ils viendront tous" dans ce nouveau camp, qui s'appellera Kutupalong Extension, a-t-il ajouté.

En l'absence de place dans les camps surpeuplés, les nouveaux arrivants dressent des abris de bambous et de bâches dans pas moins de 23 campements improvisés qui constellent la frontière birmane.

Ce projet de méga-camp de réfugiés inquiète des médecins et des ONG. Rassembler tous les réfugiés en un même endroit bondé aggraverait les risques d'épidémies, comme le choléra, craignent-ils.