L'ONU appelle à la libération immédiate d'opposants arrêtés à Lubumbashi

Les Nations unies ont appelé lundi à Kinshasa les autorités congolaises à libérer immédiatement plusieurs opposants arrêtés la veille à Lubumbashi, dans le sud-est de la République démocratique du Congo (RDC), où est attendu le leader de l'opposition.

"Je demande instamment aux autorités congolaises la libération immédiate et inconditionnelle des personnes arrêtées arbitrairement hier à Lubumbashi", déclare dans un communiqué Maman Sidikou, chef de la Mission de l'ONU en RDC (Monusco).

"Je rappelle également aux autorités congolaises leurs obligations de garantir les libertés publiques et les droits civils et politiques à tous, conformément à la Constitution et aux engagements internationaux de la RDC", ajoute-t-il.

Dimanche, au moins 28 militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS, parti historique de l'opposition) ont été arrêtés selon la police, 48 selon leur parti, à Lubumbashi.

La Monusco "condamne" ces arrestations d'opposants survenu alors qu'ils participaient à une réunion privée au siège de l'UDPS.

La mission onusienne est "vivement préoccupée par les actes continus d'intimidation à l'encontre des membres de l'opposition", ajoute le communiqué.

"Au total 28 (activistes, ndlr) ont été arrêtés et sont détenus au cachot. Ils seront jugés selon la loi", avait déclaré dimanche à l'AFP le général Paulin Kyungu, commandant de la police du Haut-Katanga.

L'officier accuse ces opposants d'avoir insulté le chef de l'Etat.

La RDC traverse une crise politique profonde liée au maintien au pouvoir du président Joseph Kabila dont le mandat a expiré le 20 décembre 2016.

La Constitution ne lui permet pas de se représenter mais l'autorise à rester en fonction jusqu'à l'élection de son successeur.

Le chef de l'UDPS Félix Tshisekedi, dont l'arrivée était annoncé à Lubumbashi ce lundi, a dernièrement qualifié de déclaration de "guerre au peuple congolais" l'annonce du président de la Commission électorale, Corneille Nangaa, selon laquelle il n'y aurait pas d'élection pour la succession de M. Kabila avant 2019.