L’Italien Edoardo Molinari remporte le poignard d’or du Trophée Hassan II

Le quatrième et dernier tour du Trophée Hassan II a livré un superbe dénouement avec la victoire à l’arraché d’Edoardo Molinari. Dans un classement très serré, le golfeur italien est sorti gagnant du playoff contre Paul Dunne. Au terme de ce duel, l’Italien a rendu une dernière carte de 68, portant son score final à 283 (-9) sur les quatre tours, et devançant l’Irlandais Paul Dunne 283 (-9) et l’Anglais Paul Waring 284 (-8).

Agréable surprise du 44ème trophée Hassan II, l’amateur Ayoub Lguirati qui a terminé à la 60ème place avec un score de (-1) et un total de +4.

Du côté des proettes, Klára Spilková devient la première tchèque à remporter un tournoi du Ladies European Tour

Sur le parcours bleu du Royal Golf Dar Es Salam, la golfeuse Tchèque a signé une superbe victoire avec une remarquable carte de 66 (-6) et un score total de 280 (-8). Elle devance la grande favorite Suzann Pettersen avec une carte de 281 (-7), et Annabel Dimmock qui a rendu une carte de 282 (-6). A noter la performance de la Marocaine Maha Haddioui, qui se classe 29ème de la compétition avec une carte de 293 (+5) et l’amateure Lina Belmati qui finit à la 61ème place avec une carte de 305 (+17).

Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a présidé la cérémonie de remise des prix du 44ème trophée Hassan II et de la 23ème Coupe Lalla Meryem. Les vainqueurs des deux tournois se sont vu remettre des mains de Son Altesse Royale un poignard d’or et une minaudière.