L’IRT accroché, le HUSA caracole

L'ittihad de Tanger n'a pas pu confirmer sa bonne prestation face à la Renaissance de Berkane (3-0) et a concédé un nul (1-1) sur sa pelouse face au RAC de Casablanca, dimanche soir en match de la 2ème journée de Botola Maroc Telecom D1 de football.

Le jeune Chihab Fellat a ouvert le score pour les nouveaux promus à la 35è minute du jeu, avant qu’ Ahmed Chentouf ne sauve les siens, en signant le but égalisateur à 20 minutes de la fin du temps réglementaire de la rencontre (70è).

Ce point décroché permet aux hommes de Badou Zaki d’occuper la deuxième position (4 points), exæquo, avec le Raja de Casablanca, Chabab Khénifra, l'Olympic de Safi et le Hassania d’Agadir.

A propos de l’équipe gadirie, elle a pris le dessus, à domicile, sur la Renaissance de Berkane (3-0). Les trois réalisations des représentants de la capitale de Souss ont été l’œuvre de Badr Kachani (20è), Soufian Bouftiny (64è) et Yahya Jabrane (85è).

Le troisième match disputé dimanche, au stade El Massira à Safi, a vu l'Olympic local prendre le meilleur sur Chabab Rif Al Hoceima sur le score de 2 buts à 1.

Les visiteurs ont été les premiers à trembler les filets adverses, par l'entremise de Abderrahim Makran (44è), avant que Mehdi Attouchi n'égalise pour les Mesfiouis à la 70è minute du jeu. Hamza Khaba a définitivement scellé la victoire de l'OCS, en inscrivant le deuxième but de la rencontre à la 2èmè minute du temps additionnel.