L'Administration de la prison d'Aïn Sebaâ dément les allégations publiées par des sites sur le détenu Hamid Mehdaoui

L’Administration de la prison locale d'Ain Sebaâ 1 a démenti les allégations publiées par des sites d’information sur le détenu Hamid Mehdaoui, sur la base d’une lettre qui lui est attribuée.

Le détenu Hamid Mehdaoui, lors de sa présence dans cette prison, a bénéficié de plusieurs consultations auprès du médecin de l’établissement pénitentiaire et de soins nécessaires pour une faible allergie dont il souffrait, contrairement aux allégations contenues dans la lettre, indique un communiqué de la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), relevant que la rumeur selon laquelle qu’il était atteint de la gale était sans fondement.

Le détenu a été également présenté au médecin dentiste de l’établissement pénitentiaire, mais il a préféré son médecin traitant à Kénitra pour assurer son suivi, ajoute la même source.

L’Administration de la prison locale d'Ain Sebaâ 1 veille à la propreté des cellules et à celles des détenus qui reçoivent régulièrement différents produits à cet effet, fait savoir le communiqué, assurant que le détenu séjournait dans une cellule individuelle disposant de toutes les conditions d’éclairage et d’aération.