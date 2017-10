L’AS FAR tout près du dernier carré de la Coupe du Trône

Si l’AS FAR a pris une sérieuse option pour la qualification au tour des demi-finales de la Coupe du Trône de football, édition 2016-2017, ce n’est pas le cas pour le CRA qui aura fort à faire au match retour face au DHJ.

Pour ce premier huitième de finale aller disputé mercredi devant des gradins quasiment vides au stade Mimoun El Arsi à Al Hoceima, le Chabab local est parvenu à renverser la tendance et de belle manière après avoir été mené à la marque. Les Jdidis ont trouvé le chemin des filets à la 24ème minute par l’entremise du joueur tanzanien Saimon Msuva, but qui n’a pas perturbé pour autant les Rifains. Ces derniers ont pu égaliser à la demi-heure de jeu grâce à l’international Abderrahim Makrane sur penalty.

Quant au but de la victoire, il a fallu attendre la 84ème minute pour voir Ayoub El Mallouki exécuter un joli retourné qui a ravivé les chances du CRA avant son déplacement dimanche à El Jadida pour jouer le second acte de cette confrontation où les Doukkalis partiront, sur le papier, avec les faveurs des pronostics.

Pour ce qui est du second match qui a eu lieu mercredi au Complexe Moulay Abdellah à Rabat, il a tourné à l’avantage de l’AS FAR qui a battu par 2 à 0 l’OCK qui vient d’officialiser la séparation avec l’entraîneur algérien Azzedine Aït Joudi.

Un match plaisant où les Militaires se sont montrés efficaces, trouvant la faille en deux temps par l’intermédiaire de Taoufik Ijrouten et Mehdi Berrahma respectivement aux 40ème et 59ème minutes.

A noter que le match retour aura lieu ce samedi à partir de 15 heures au Complexe OCP à Khouribga.

Si certains protagonistes disputent déjà les quarts, d’autres devaient atteindre ce tour hier avec la programmation de deux matches retour des huitièmes de finale entre la RSB et le WAC d’une part et le FUS et le Raja d’autre part.

Ainsi le qualifié du match entre le FUS et le Raja rencontrera dimanche prochain à 15h00 au stade municipal à Khénifra le CAK pour le compte des quarts de finale aller. Sachant que la Jeunesse Sportive de Kasbat Tadla, unique club de la D2 toujours en course, aura à croiser le fer lundi avec le vainqueur du match RSB-WAC.