L’AOS de la presse écrite récompense les élèves brillants

L’Association des œuvres sociales des journalistes de la presse écrite (AOS) a organisé, récemment au siège du SNPM à Rabat, une cérémonie de remise de prix aux enfants des journalistes qui ont obtenu de bonnes notes aux examens de 6ème, 9ème et 1ère année baccalauréat.

Ainsi, pour le niveau de 6ème, les prix ont été accordés, dans l’ordre, à Malak Riadi, Malak Aharchou et Aya Hachadi. Un prix d’encouragement a été attribué à Doha El Bakkali.

Pour le niveau du 9ème, Mohamed Anis Amrou s’est classé premier, devant Khaoula El Amrani et Yasmine Abouhida. Et ce sont les jumeaux Tansim et Tasnim El Abbasi qui ont eu droit au prix d’encouragement.

Chez les 1ères années Bac, le premier prix a été décerné à Aya El Malhani alors que le second a été attribué à Tarik Bouarab.

Cette initiative, la 5ème du genre, fort louable a été vivement saluée par les parents des élèves récompensés.