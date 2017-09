“Kingsman: le cercle d'or” détrône “Ça” au box-office

Le nouveau film d'action "Kingsman: le cercle d'or" a détrôné "Ça" en tête du box-office nord-américain pour son premier week-end à l'affiche, selon les chiffres provisoires fournis dimanche par Exhibitor Relations.

Le long-métrage de Matthew Vaughn à la distribution riche en célébrités (Colin Firth, Mark Strong, Julianne Moore, Halle Berry...) a généré 39 millions de dollars de recettes entre vendredi et dimanche aux Etats-Unis et au Canada. Il devance le film d'horreur adapté du célèbre livre de Stephen King et qui met en scène une bande d'adolescents aux prises avec le clown Pennywise. "Ça" a rapporté 30 millions sur le week-end et 266,3 millions depuis sa sortie il y a trois semaines. Le podium est complété par "Lego Ninjago: le film" et ses 21,2 millions de dollars amassés.

Quatrième, le film d'action "American Assassin" recule de deux places pour sa deuxième semaine à l'affiche avec 6,2 millions encaissés pour 26,1 millions au total, devant la comédie romantique "Home Again" qui a récolté 3,3 millions (22,3 en trois semaines).