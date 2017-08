Kendrick Lamar domine les prix vidéos MTV

Le rappeur Kendrick Lamar dominait les Video Music Awards dimanche en milieu de cérémonie, avec déjà 5 prix lors d'une soirée au parfum très politique. Lamar, l'un des plus grands artistes de hip-hop, avait déjà glané 5 prix sur huit nominations, dont ceux de la meilleure vidéo hip-hop et de la meilleure réalisation pour "Humble.". L'artiste originaire de Compton a ouvert la soirée en interprétant "Humble." sur la scène du mythique Forum d'Inglewood, dans la banlieue sud de Los Angeles, devant un échafaudage en feu, avec une chorégraphie imprégnée de sa passion pour les arts martiaux. C'est Ed Sheeran qui a gagné la statuette d'artiste de l'année après que son tube "Shape of you" eut inondé les ondes tout l'été.

La soirée des VMA avait démarré sur une tonalité résolument politique, la superstar Katy Perry brandissant un journal au titre "Le monde est en feu" et la fille de Michael Jackson, Paris, appelant à résister face aux néonazis. La chanteuse californienne est devenue ces dernières années l'une des célébrités les plus engagées à gauche. Après avoir été une ardente supportrice d'Hillary Clinton, la candidate démocrate à la présidentielle, elle combat à présent la politique du président Donald Trump.