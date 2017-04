Quelques jours avant le début de la tournée promotionnelle, Johnny Depp surprend ses fans à Disneyland en Californie.

Mercredi dernier, Johnny Depp a ravi ses fans en faisant une apparition surprise à Disneyland en Californie. Habillé comme le légendaire Capitaine Jack Sparrow, l'acteur a débuté la tournée promotionnelle à l'occasion de la sortie du cinquième opus de la saga «Pirates des Caraïbes : la vengeance de Salazar». Le personnage très décalé du Capitaine Jack Sparrow est un grand favori parmi un bon nombre de fans de Disney.

Des jumelles identiques de 29 ans, Sarah et Rebecca Saryan, détentrices d'un pass annuel pour le parc Disney depuis l'âge de 4 ans, ont pu capturer avec un smartphone l'instant où l'acteur, déguisé en Capitaine Jack Sparrow, est apparu. A la grande surprise et pour le plus grand plaisir de toutes les personnes présentes, Johnny Depp s'est mis à interpeller les fans avec l'accent britannique et l'humour qui caractérise son personnage dans les films de la saga. Les jumelles Saryan ont ensuite publié la fameuse vidéo sur les réseaux sociaux avec la légende : «Ce n'est pas tous les jours que tu te rends à Disney et que tu tombes sur Johnny Depp en Capitaine Jack Sparrow au spectacle des pirates en train de surprendre les fans et filmer leurs réactions.»