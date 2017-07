Jamel Debbouze encense Emmanuel Macron et flingue François Hollande

Jamel Debbouze, engagé politiquement ? L'humoriste est revenu sur les débuts d'Emmanuel Macron, et certaines mesures... de François Hollande. Il rentre à peine de Marrakech où il a présenté la 7ème édition du Marrakech du Rire. A l'occasion de la diffusion du spectacle qui a vu défiler sur sa scène Gad Elmaleh, Booder ou encore Ary Abittan, hier sur M6, Jamel Debbouze s'est entretenu avec Le Parisien. L'occasion pour le mécène des talents comiques de revenir sur les débuts du président Macron. Un chef d'Etat hors normes que Jamel Debbouze se plaît à taquiner : "Je dis que 39, ce n’est pas un âge de président, c'est une taille de chaussure ! Il est né la même année que Faudel !", a déclaré l'humoriste au Parisien. "Mais je trouve qu'il fait du bien. J'ai adoré sa poignée de main à Trump, son attitude avec Poutine, l'image qu'il donne de la France. La claque qu'il met aux misogynes, avec son couple ! Ça me plaît. Il y a un effet Macron : il fait beau grâce à lui".

Quant à François Hollande, il semblerait que son quinquennat laisse à Jamel Debbouze un certain arrière-goût d'amertume. Un comble pour celui qui s'était pourtant engagé derrière le socialiste lors de sa campagne présidentielle en 2012 : "Quand Hollande, que j'ai soutenu, nous fait la déchéance de nationalité, j'ai envie de me taper la tête sur un coin de table", a ajouté celui qui "malgré [lui] représente la banlieue, les rebeux, le handicap et même le mariage mixte...". Le comédien franco-marocain de confession musulmane s'était marié avec Mélissa Theuriau, journaliste française de confession chrétienne en 2008.