Jackie Hoffman enrage de ne pas avoir gagné le meilleur second rôle féminin

Soit elle fondait beaucoup d'espoir sur ce trophée, soit elle est mauvaise perdante ou soit elle déteste son homologue Laura Dern. Lors de la cérémonie de cette 69ème édition des Emmy Awards, Jackie Hoffman a littéralement enragé au moment de l'annonce de la lauréate de la catégorie de meilleure actrice dans un second rôle. Celle qui joue le personnage de Mamacita dans la série "Feud" s'est crispée sur son siège lors du verdict, voyant Laura Dern récompensée pour son rôle de Renata Klein dans "Big Little Lies". Des vidéos postées sur Twitter montre l'actrice perdre son tempérament et crier "damn it, damn it" (merde, merde) pendant l'annonce de la victoire de Laura Dern.

C'est la première fois que Jackie Hoffman est nommée aux Emmy. Sur Twitter, l'actrice s'en est violemment prise à l'actrice: "Laura Dern a des parents célèbres. Pardonnez-moi d'avoir des parents qui sont de vrais gens", a-t-elle déclaré, avant d'accuser l'actrice vue récemment dans la saison 3 de Twin Peaks d'avoir "volé des objets d'art appartenant à des victimes du nazisme" et de "diriger un réseau pédopornographique".