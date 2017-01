Invité d'honneur du Salon international du livre du Caire, le Maroc concocte un programme “sans précédent”

Le Maroc prendra part à la prochaine édition du Salon international du livre du Caire en tant qu’invité d’honneur avec un programme "sans précédent" dans l’histoire de ce rendez-vous culturel, aussi bien en termes de nombre d’activités prévues et de la valeur des ouvrages qui seront exposés que de la qualité des penseurs et créateurs marocains qui devraient participer à cette manifestation, a déclaré Haytham El Haj Ali, président de l’Autorité générale égyptienne du livre, partie organisatrice du salon.

Dans un entretien accordé à la MAP après le choix porté sur le Maroc comme invité d’honneur de la 48ème édition de ce salon, prévue du 26 janvier courant au 10 février prochain, M. El Haj Ali a indiqué qu’aucun pays invité d’honneur des précédentes édition n’avait participé avec un programme pareil. Après avoir qualifié de "très fort" le programme concocté par le Maroc, le responsable égyptien a noté que les programmes des pays invités d’honneur se limitaient à une dizaine de conférences. Ce programme est "une véritable valeur ajoutée" à l’ordre du jour global du salon, a-t-il souligné, exprimant le vœu de voir cette participation constituer le début d’une présence permanente du Royaume à ce rendez-vous culturel international. Dans ce sillage, M. El Haj Ali a relevé qu’une soixantaine de personnalités marocaines seront réparties sur les différents espaces et stands du salon, notant que des espaces principaux, comme la salle mise à la disposition de l’invité d’honneur et celles qui abriteront "la rencontre culturelle", le "café culturel" et le "forum de la création" ont été réservés aux activités programmées par le Royaume, outre la participation aux principales activités et conférences prévues par les organisateurs et l’accueil des invités marocains (poètes, écrivais, artistes, …).

Le président de l’Autorité générale égyptienne du livre a, d’autre part, souligné que la célébration de la culture marocaine ne se limite pas uniquement au salon, mais elle est fêtée le long de l’année en Egypte, expliquant que les liens culturels entre les deux pays ne sont pas uniquement historiques et séculaires, mais organiques aussi. Il a, dans ce sens, évoqué les relations personnelles et l’échange de visites entre les intellectuels, penseurs et créateurs marocains et leurs homologues égyptiens. "Le Maroc et les Marocains sont toujours les bienvenus en Egypte, tout comme nous ressentons que nous sommes les bienvenus au Royaume du Maroc", a-t-il dit.

Toutefois, M. El Haj Ali a reconnu que la communication culturelle entre les deux pays en dehors du salon est confrontée à certains obstacles, notamment en ce qui concerne la distribution du livre marocain et égyptien aussi bien au Maroc qu’en Egypte, expliquant que ces entraves se manifestent essentiellement dans le coût des frais de transport et douaniers des livres.

En vue de surmonter ces obstacles, le responsable égyptien a notamment suggéré la mise en place d’une commission technique mixte qui veillera en particulier à sélectionner des ouvrages marocains à éditer et distribuer en Egypte et des livres égyptiens à éditer et distribuer au Maroc, outre la publication simultanée de revues dans les deux pays.