Intenses préparatifs en vue de la prochaine rentrée parlementaire

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a tenu une série de réunions avec les présidents des groupes, des groupements et des commissions permanentes, dans le cadre des préparatifs de la première session de la deuxième année législative du mandat actuel.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, parvenu dimanche à la MAP, la réunion avec les présidents des commissions parlementaires s'est déroulée en présence du ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement.

Les réunions ont été axées sur l'examen de divers sujets et questions autour de l'action parlementaire et du fonctionnement de l'institution parlementaire, entre autres.

La Chambre des représentants, tenant compte de l'importance de l'approche participative dans la consécration de l'action parlementaire, œuvrera en étroite coopération avec le gouvernement afin de mettre en place les conditions fondamentales et objectives pour une mise en oeuvre saine des dispositions du règlement intérieur.

Au niveau législatif, l'accent a été mis sur la nécessité de faire face à la problématique du retard que connait l'examen de certains projets de loi juridique au niveau des commissions parlementaires permanentes et sur la conjugaison et l'intensification des efforts et des initiatives pour accélérer la cadence législative, en harmonie avec la nouvelle Constitution.

Dans ce sens, une commission technique comprenant la direction de la législation et du contrôle parlementaire à la Chambre des représentants et la direction des relations avec le Parlement au ministère chargé des Relations avec le Parlement et la société civile, a été mise en place.

Pour ce qui est des questions orales, l'accent a été mis sur les nouveautés de la séance constitutionnelle consacrée à cet effet, qui sera tenue chaque lundi à 15h30 d'une durée globale de 02h30, et sur la nécessité de mobilisation collective afin de faire réussir cette importante étape constitutionnelle.

Ces réunions, rappelle la même source, s'inscrivent dans le cadre du souci de l'ensemble des organismes de la Chambre à poursuivre et à promouvoir l'action et le rôle constitutionnel des institutions parlementaires, sur les plans législatif, de contrôle, d'évaluation des politiques publiques ou des actions diplomatiques parlementaires.