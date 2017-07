Intense activité de Habib El Malki à la réunion de l’APF

Ainsi que nous l’avions annoncé dans notre édition du samedi et dimanche derniers, le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a pris part, vendredi 7 juillet courant, à la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie qui a ouvert les travaux de la 43ème session de l'organisation, qui coïncide cette année avec le 50ème anniversaire de l'APF et la 8ème édition du Parlement francophone des jeunes.

Lors de cette réunion, le bureau s' est attelé à l'examen de diverses questions dont la mise en œuvre des programmes de coopération parlementaire, la réforme des statuts de l'APF, la révision de ses mécanismes de vigilance démocratique, les accords de partenariat de l'APF ainsi que les travaux des commissions permanentes et les rapports des chargés de mission régionaux, dont celui portant sur la 25ème régionale Afrique qui s'est tenue à Rabat en mai dernier.

La régionale Afrique a particulièrement retenu l'attention des participants qui ont assisté à la projection de l'audience accordée par Sa Majesté le Roi à une délégation de présidents des Parlements africains francophones qui ont remis au Souverain la Grand-Croix de l’ordre de La Pléiade: Ordre honorifique de la Francophonie et du dialogue des cultures, la plus haute distinction de l'organisation.

En marge de la réunion du bureau, Habib El Malki s'est entretenu avec plusieurs de ses homologues francophones dont le président du Parlement luxembourgeois, Mars Di Bartolomeo, avec qui il a convenu de consolider les liens de coopération entre les deux institutions en commençant par l'organisation d'une visite de travail et d'amitié à Rabat d'une délégation parlementaire luxembourgeoise dans les mois qui viennent.