Insolite : Happée par une otarie

Une scène rare d'une fillette happée et tirée soudainement dans l'eau par une otarie sur la côte pacifique du Canada est devenue virale sur les réseaux sociaux et a relancé lundi les mises en garde sur les dangers de nourrir les animaux sauvages.

Filmée par un jeune étudiant de Vancouver, la scène à la fois comique et effrayante avait été visionnée plus de 11 millions de fois sur la plateforme YouTube.

Une otarie à crinière, ou lion marin, nage dans les eaux du port de Stevenson à Richmond, au sud de Vancouver, et sort de temps à autre la tête de l'eau, au grand plaisir d'une dizaine de touristes qui lui tendent de la nourriture.

Près du quai, une fillette sur le bord crie, surprise par la sortie toute proche du mammifère marin tentant de grappiller un aliment, puis elle s'assoit sur le bord en tournant à demi le dos. C'est alors que le lion marin sort brusquement et attrape la robe de la jeune fille qui est entraînée dans l'eau.

Un homme plonge immédiatement et les deux ressortent en quelques secondes avant de s'éloigner.

"Plus nous nourrissons les animaux sauvages, plus nous nous mettons en danger dans ce type de situation", a expliqué au quotidien Vancouver Sun Danielle Hyson, une dresseuse d'animaux marins à l'aquarium de la ville.

Sur la vidéo, l'animal tourne dans l'eau et, en sortant une première fois, "il a signifié aux gens qu'il commençait à être frustré et dans ce cas, les personnes devraient reculer immédiatement", a-t-elle estimé.

Cette spécialiste a déploré une recrudescence de comportements irresponsables sur toute la côte pacifique de touristes s'amusant à nourrir les animaux.

C'est vrai aussi pour les ours, très nombreux dans la région de Vancouver comme partout au Canada.

A ce titre, le gouvernement mène des campagnes régulières mettant en garde les visiteurs face au danger des animaux sauvages avec comme première règle de ne jamais abandonner ou donner de la nourriture.

"Il est illégal d'attirer, de caresser ou de tenter de caresser, de harceler ou de nourrir des animaux sauvages", souligne l'agence fédérale Parc Canada dans son règlement.

Nourrir les animaux est "une pratique illégale" punie par la loi, rappelle Parc Canada.