Insolite : Des double-cheeseburgers pour les SDF

Le restaurant McDonald's dont l'ouverture à deux pas du Vatican a fait polémique ces derniers jours servira chaque lundi des repas pour les sans-abri de la place Saint-Pierre, a-t-on appris jeudi auprès d'une association partenaire.

Alors que la colère grondait parmi les cardinaux et les restaurateurs du quartier, l'association Medicina sociale, qui fournit depuis un an une assistance médicale aux SDF de la zone, a appelé les gestionnaires du restaurant à faire preuve de solidarité envers ces voisins particuliers auxquels le pape François porte une grande attention.

"On a besoin du soutien de tous et (...) ce serait beau que les derniers parmi ceux qui peuplent les rues autour de Saint-Pierre puissent profiter de cette polémique inutile", avait écrit l'association.

"Ils ont répondu dans les 24 heures", a raconté jeudi à l'AFP Gianluca Scarnicci, porte-parole de l'association.

A partir de la semaine prochaine, chaque lundi midi, des bénévoles de Medicina sociale distribueront donc dans le quartier des repas composés d'un double-cheeseburger, une pomme et une bouteille d'eau aux SDF.

"Nous pouvons aller jusqu'à un millier de repas mais nous prévoyons de commencer avec 50 lundi, même s'il est toujours possible d'augmenter sur le moment puisque le restaurant sera juste à côté", a-t-il ajouté.

Ouvert le 30 décembre derrière une devanture très sobre, le restaurant occupe un petit angle d'un immense pâté de maisons loué par l'Apsa, gestionnaire des biens immobiliers du Vatican, où vivent aussi de nombreux cardinaux.

Juste à côté, l'immense colonnade de la place Saint-Pierre abrite de nombreuses personnes sans-abri. Pour eux, le pape François a fait installer des douches, distribuer des sacs de couchage, des vêtements, des parapluies, ou encore organiser des permanences médicales mais aussi de coiffeurs.