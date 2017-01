Insolite : A la recherche de Steve

Un quokka appelé Steve est en danger depuis qu'il s'est échappé de son île au large de la côte ouest de l'Australie et la police a lancé un avis de recherche pour sauver le petit marsupial qu'elle trouve "mignon".

Steve a été aperçu pour la dernière fois le 4 janvier dans une poubelle sur le continent où il avait alors été pris pour un gros rat et les autorités sont inquiètes pour sa sécurité, a rapporté la presse locale.

Le quokka s'était échappé de l'île de Rottnest par inadvertance à bord d'une barge de transport des déchets. "Steve est décrit comme étant petit, mignon et revêtu d'une fourrure", a déclaré la police de l'Etat d'Australie occidentale sur sa page Facebook. "Il pourrait se servir de son charme pour inciter des humains naïfs à lui donner à manger".

Les quokkas, des marsupiaux de la taille d'un chat, sont considérés comme une espèce vulnérable et vivent principalement sur l'île Rottnest, à une vingtaine de kilomètres de Perth.

Les experts jugent qu'ils sont peu nombreux sur le continent où ils sont davantage exposés à des prédateurs tels que le renard, ainsi qu'à la circulation.

"Comme pour tout fugitif, il ne faut pas s'approcher de Steve car il pourrait se comporter de manière imprévisible", ajoute la police, demandant à toute personne qui parviendrait à le localiser d'en informer les autorités chargées de la faune sauvage.