La RSB en demi-finale de la Coupe du Trône



La Renaissance de Berkane s'est qualifiée aux demi-finales de la Coupe du Trône de football 2016-2017, après sa victoire à domicile par 4 buts à 0 face à Jeunesse Kasbat Tadla. Les réalisations des Berkanis ont été signées Hamza Regragui, auteur d'un triplé (16è, 64è et 87è) et Ayoub El Kaabi (79è). Au match aller, disputé lundi dernier au stade municipal de Kasbat Tadla, les hommes de Rachid Taoussi s'étaient imposés par 1 but à 0, signé Ayoub El Kaabi. Au prochain tour, la RSB défiera le Difaa d'El Jadida, qui a éliminé le Chabab Rif d'Al Hoceima.

Le CRA surpris par le RCOZ



Le Rapid Oued Zem s'est imposé sur la pelouse de Chabab Rif d'Al Hoceima sur le score de 2 buts à 1, samedi en match de la cinquième journée du Botola Maroc Telecom D1 de football. Les deux réalisations des visiteurs ont été l’œuvre de Imad Errahouli (21è) et Mamadou Sidibe (78è). Entre-temps, Abderrahim Mekrane avait réduit le score pour le CRA, en transformant un penalty (50è).

Cette victoire permet au Rapid Oued Zem (7 points) de grimper à la 3è place, aux côtés du Difaa d'El Jadida, Kawkab de Marrakech et de l’Ittihad de Tanger, alors que Chabab Rif d'Al Hoceima (4 points) est 9è avec l'AS FAR et la Renaissance de Berkane.

RCA-HUSA

à l’affiche



La cinquième journée du championnat national de football Botola Maroc Telecom D1 prendra fin ce soir avec la programmation à 19h30 au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca de la confrontation au sommet entre le Raja et le HUSA.

Le Hassania, en position de leader, cherchera à confirmer sa bonne entame de saison, enregistrant jusqu’ici, en quatre sorties, trois victoires et une issue de parité, c’est-à-dire un cumul de 10 points, soit deux longueurs d’avance sur le Raja qui compte deux victoires et autant de matchs nuls.