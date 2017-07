Da Costa débarque

au Basaksehir



L'international marocain Marouane Da Costa a déposé ses valises à Istanbul en provenance de l’équipe grecque l’Olympiakos Le Pirée pour porter les couleurs de Basaksehir, le vice-champion de Turquie.

Le défenseur central marocain a décidé, à 31 ans, de rejoindre Basaksehir, équipe surprise de la saison écoulée, pour un nouveau projet sportif avec plein d’ambition où il va jouer aux côtés du Togolais Emmanuel Adebayor.

Da Costa, qui compte 23 capes avec les Lions de l’Atlas, renforce l’armada des joueurs marocains qui ont opté pour le championnat turc après Nabil Dirar, récent champion de France avec l’AS Monaco recruté par le Fenerbahçe durant ce mercato estival et Younes Belhanda, qui a débarqué sur la rive européenne d’Istanbul au Galatasaray.



Kamal Lahlou élu

1er vice-président

du CE de l’AFCNO



Kamal Lahlou, vice-président du Comité national olympique marocain (CNOM), a été élu samedi à Abidjan, vice-président du Comité exécutif de l’Association francophone des Comités nationaux olympiques (AFCNO), par un total de 16 voix.

Cette élection a eu lieu à l’occasion de l’Assemblée générale extraordinaire de l’AFCNO tenue en marge de la 8è édition des Jeux de la Francophonie, qu’abrite la métropole économique ivoirienne du 21 au 30 juillet courant.

Accompagné lors de cette réunion par le secrétaire général du CNOM, El Mamoun Belabbas, M. Lahlou a été en lice aux côtés du représentant du Tchad, élu 2è vice-président (11 voix) et du représentant du Niger.



Coupe du Trône de golf



Le club casablancais de Tony Jacklin a remporté la 14è édition de la Coupe du Trône de golf, disputée du 17 au 22 juillet au Royal golf de Cabo Negro, près de Tétouan, en battant en final le double tenant du titre, le Royal Golf Dar Es Salam de Rabat, sur le score de 6 points à 5.

Au cours d'une finale âprement disputée, le club Tony Jacklin (créé en 2014) a eu le dernier mot face à un adversaire à la recherche d'un dixième titre, le troisième d’affilée. Ainsi, les Casablancais inscrivent leur nom en lettres d’or aux côtés des grands habitués, en l’occurrence, leurs adversaires en finale (9 victoires) et le Royal Golf d’Agadir (2 victoires).

Le vainqueur de cette édition avait écarté, en demi-finale vendredi le Palm Casablanca (5-4), alors que le finaliste s’est imposé face au Royal Golf de Marrakech (6-3). En quart de finale, Tony Jacklin avait poinçonné le dernier billet pour les demi-finales, après sa victoire face au club de Oued Fès (5-4). Un peu auparavant, le Royal Golf Dar Es Salam s’était également qualifié au dernier carré en battant le Royal Golf d'Agadir (5-4).

Le Palm-Casablanca a terminé à la 3è place, en venant à bout du Royal Golf de Marrakech, titré en 2011, sur le score de 5 pts à 2.