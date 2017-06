Inauguration de deux nouvelles lignes aériennes : Majorque-Tanger et Barcelone-Fès

Les compagnies ariennes low cost "Alba Star" et "Air Arabia Maroc" ont lancé récemment deux nouvelles lignes ariennes reliant respectivement les villes de Palma de Majorque (Archipel des Baléares) et Tanger, ainsi que celles de Barcelone (Nord-est) et Fès.

Ces deux nouvelles dessertes aériennes ont été concrétisées en collaboration avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT).

Le vol Palma de Majorque-Tanger est assuré par la compagnie "Alba Star" à raison d’une fréquence hebdomadaire (chaque jeudi), avec une durée de vol de 1h30mn, indique un communiqué de la Délégation de l’ONMT en Espagne.

Le Nord du Maroc est très prisé par les touristes espagnols, dont les arrivées à cette région ont augmenté de 18% durant les quatre premiers mois de l'année en cours par rapport à la même période de l´année précédente.

Avec l’ouverture de cette nouvelle ligne, le nombre de fréquences au départ de villes espagnoles vers Tanger a atteint 33 vols hebdomadaires, soit 25% du total des connexions Espagne-Maroc.

Pour sa part, la compagnie aérienne low cost "Air Arabia Maroc" relie désormais Barcelone à Fès à travers sa nouvelle ligne aérienne inaugurée le 20 juin 2017.