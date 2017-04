Inauguration à Rabat du siège de la Confédération africaine de sauvetage aquatique

La Confédération africaine de sauvetage aquatique, qui garantit le développement des activités sportives et de prévention de la noyade, siège désormais au complexe Prince Moulay Abdellah à Rabat, indique, mardi, la Fédération Royale marocaine de plongée et des activités subaquatiques (FRMPAS).

L'inauguration du siège de la Confédération a eu lieu ce week-end lors d'une cérémonie tenue en présence du secrétaire général de la Fédération internationale de sauvetage, Havrald Vervaeke, du président de la Confédération, l'Egyptien Mohamed Ahmed Saleh Mohamed, du président de la FRMPAS, Mohamed Ali Gharbal qui assure également la fonction du président de l'Académie africaine de sauvetage, du représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que des représentants des Fédérations africaines de sauvetage.

Dans une déclaration à la MAP, M. Gharbal, membre de la Fédération internationale et 1er vice-président de la Confédération africaine de sauvetage aquatique, a expliqué que le transfert du siège de la Confédération de Durban à Rabat confirme la place du Royaume du Maroc en tant qu'acteur stratégique dans les instances de décision. L'autre activité de la Confédération africaine à Rabat a été l'organisation du 1èr stage international d’instructeurs de sauvetage encadré par le secrétaire général de la Fédération internationale de sauvetage aquatique et expert en la matière.

Consciente de la situation alarmante de la noyade au Maroc et en Afrique et la qualification si précieuse des sauveteurs aux plages, aux piscines et dans tout autre lieu où nos citoyens sont confrontés à la mort à cause de la noyade, la FRMPAS a opté pour accueillir ce stage de formation qui participera sans doute d’abord à sauver des vies et aussi à créer de milliers de postes d’emploi.

Ce stage a été sanctionné par un examen écrit et pratique et par la remise des diplômes d’instructeurs internationaux de sauvetage de la Fédération Internationale de Sauvetage aquatique.