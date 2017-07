Illustration d’élèves marocains lors des Olympiades internationales de mathématiques au Brésil

L'équipe nationale, composée de six élèves, s'est illustrée lors de la 58ème édition des Olympiades internationales de mathématiques, organisée à Rio de Janeiro, du 13 au 23 juillet.

Ainsi, l'équipe nationale a, notamment, obtenu une médaille de bronze, par le biais d'Ahmed Assni de la région Drâa-Tafilalet, qui a résolu 69,54% des problèmes mathématiques, en plus de mentions honorifiques pour Mehdi Oudaoud (52,6%) de la région Souss-Massa, Mamoune Benchekroune (36,64%) de la région Casablanca-Settat, Mohamed Amine Anzali (32,41%) et Fahd Tahiri (25,73%) de la région Rabat-Salé-Kénitra, a indiqué, mercredi, le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et de la Recherche scientifique, dans un communiqué.

Cette manifestation a connu la participation de 111 pays et 615 participants, dont le Maroc, représenté par une équipe composée de six étudiants, qui ont été couronnés lors des Olympiades nationales de mathématique de l'année 2017, a ajouté le communiqué.

Ainsi, le Maroc a terminé la compétition à la 67ème place, améliorant, ainsi, son classement de 12 points par rapport à l'édition 2016. Les trois premières places sont revenues, respectivement, à la Corée, la Chine et au Vietnam.

Depuis la participation du Maroc au Olympiades internationales de mathématiques, en 1983, le nombre de médailles obtenues est de 4 d'argent et 34 de bronze, ainsi que 62 mentions honorifiques.