Iguider qualifié, El Kaam repêché et Akachab disqualifié

Les athlètes marocains Abdelaati Iguider et Fouad El Kaam se sont qualifiés jeudi à Londres pour les demi-finales du 1500m des championnats du monde d'athlétisme 2017.

Iguider s'est classé 4ème de la première série avec un chrono de 3min 46s 03/100è, alors que son compatriote El Kaam a été repêché au temps après avoir parcouru la distance lors de la dernière série en 3:39.33.

Quant à Brahim Akachab, engagé dans la deuxième série, il a été disqualifié.

Les demi-finales du 1500 m devaient avoir lieu vendredi, tandis que la finale est programmée pour dimanche à partir de 20h30.

A rappeler que l’athlète marocain Soufiyane El Bakkali a remporté mardi la médaille d’argent du 3000m steeple des Mondiaux d’athlétisme qui se déroulent à Londres jusqu’au 13 août.

L’athlète marocain, âgé de 21 ans, a signé un chrono de 8 min 14s 49/100è, derrière le Kényan Conseslus Kipruto (8:14.12), qui a remporté la médaille d'or, et devant l'Américain Evan Jager (8:15.53), vainqueur de la médaille de bronze.

El Bakkali, qui a offert au Maroc sa première médaille aux Mondiaux d’athlétisme de Londres, vise déjà l’or aux Mondiaux 2019 et aux JO 2020.