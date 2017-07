Home sweet home pour Iajour

Comme prévu, Mohcine Iajour a retrouvé de nouveau son club formateur, le Raja. L’information relayée par le site officiel du club, rajacasablanca.com, indique que ledit joueur a signé un contrat de deux saisons sans donner aucune autre précision concernant ce transfert.

Iajour est la troisième recrue des Verts lors de ce mercato estival après Zakaria Hadraf et Lahlali, respectivement ex-joueurs du DHJ et de la RSB. Il devra rejoindre le groupe qui se prépare à Agadir pour la prochaine saison sous la conduite du coach espagnol José Garrido.

Un renfort de taille donc pour les Verts qui espèrent tourner la page des problèmes ayant longtemps miné le club afin de se concentrer sur la prochaine saison au cours de laquelle ils seront engagés dans trois tableaux : championnat national, Coupe du Trône et Coupe de la CAF.

Mohcine Iajour avait porté les couleurs du Raja de 2003 à 2007, puis de 2012 à 2014, sachant qu’il avait été aussi sociétaire du WAC de 2010 à 2012 et du MAT lors de la saison 2014-2015.

Son parcours en dehors du concours national, Iajour l’avait entamé du côté du championnat suisse avec la formation de FC Chiasso (2007-2008), avant de signer pour l’équipe belge du Sporting de Charleroi (2008-2010). Au Qatar, il a porté les maillots du Qatar SC (2015-2016), d’Al Ahly (2016) et d’Al Khor la saison écoulée.

T.R