Hicham El Guerrouj sera-t-il dépossédé de ses cinq records du monde ?

Voilà une proposition qui ne devrait pas plaire du tout à bon nombre d’anciens athlètes qui, de par le passé, avaient affolé les compteurs et pulvérisé des records. En effet, la Fédération européenne d’athlétisme (EAA) vient de faire une proposition visant à «remettre à zéro tous les records d’Europe, voire du monde, avant 2005».

L’athlétisme national ne serait pas en reste au cas où cette proposition prendrait forme et le concerné n’est autre que l’athlète légendaire Hicham El Guerrouj qui détient pas moins de cinq records du monde tous enregistrés bien avant la date précitée.

Le champion du monde et olympique marocain compte dans son copieux palmarès trois records du monde en plein air, à savoir le 1500 m (3mn 26sec) réalisé le 14 juillet 1998 au Golden Gala de Rome, le mile (3mn 43 sec 13) une année plus tard (7 juillet 1999) toujours à Rome, ainsi que l’épreuve du 2000 m qu’il avait courue en 4 mn 44 sec 79 le 7 septembre 1999 au meeting de Berlin.

Pour les records en salle, ils ont été établis le 2 février 1997 à Stuttgart sur le 1500 m (3mn 31sec 18) et dix jours plus tard (12 février 1997) à Gand sur le mile (3 mn 48 sec 45).

Une proposition émise par l’instance européenne qui ne fait pas la part des choses dans la mesure où elle ne fera pas le distinguo entre les athlètes honnêtes et ceux dont les performances sont sujettes à caution.

Et c’est ce qui a fait d’ailleurs réagir le champion américain, Mike Powell, qui s’est dit « scandalisé » par cette proposition, la qualifiant «d’injuste et d’une gifle». Le détenteur du record du monde dans l’épreuve technique du saut en longueur, avec un jump mesuré à 8,95 m à l’occasion des Mondiaux de Tokyo en 1991, a affirmé à la BBC dans une déclaration relayée par l’AFP qu’"il y a des records qui sont douteux, je le sais ; mais le mien est bien réel. C'est une histoire de cœur et de tripes, l'un des plus grands moments de l'histoire du sport". Sachant que la performance de Powell avait effacé des tablettes un ancien record détenu par son compatriote Bob Beamon (8,90) réalisé aux Jeux olympiques de Mexico en 1968.

"J'ai déjà contacté mon avocat. Ils (IAAF) détruiraient tellement de choses avec cette décision (...) C'est mal. Peu importe ce qu'il se passe, je vais me battre", a martelé Mike Powell.

A souligner que l’objectif de cette proposition "est d'avoir sur les tablettes des performances moins sujettes aux doutes quant à un éventuel dopage", rapporte le document de travail de l'EAA.

Bref, une proposition qui a de fortes chances d’aboutir, puisque le patron de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF), le Britannique Sébastien Coe se dit pour, avançant que "cela souligne que nous avons mis en place des systèmes de lutte antidopage plus robustes et plus sûrs qu'il y a 10 ou 15 ans".

Si l’approbation de la proposition de l’EAA devrait se faire, ce sera à l’occasion du Congrès de l’IAAF prévu les 2 et 3 août prochain à Londres.