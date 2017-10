Heynckes de retour au Bayern

L'ancien entraîneur du Bayern Munich Jupp Heynckes, 72 ans, va succéder à Carlo Ancelotti sur le banc du club champion d'Allemagne jusqu'à la fin de la saison, affirme jeudi Sport Bild sur son site Internet.

L'information n'a pas été confirmée par une autre source.

L'ancien international des années 70 a écrit la plus belle page récente de l'histoire du Bayern, en remportant le triplé coupe-championnat-Ligue des champions en 2013, dernière victoire du club dans la compétition reine européenne.

"Le Bayern sort Jupp Heynckes de sa retraite", écrit Sport Bild, qui souligne que ce choix, que personne n'attendait, répondrait à une certaine logique.

Pour remettre de l'ordre dans un vestiaire très perturbé, il fallait un homme d'autorité bon connaisseur du club et de ses arcanes. Le Bayern est troisième de la Bundesliga après 7 journées, et a subi une lourde défaite à Paris en phase de poules de Ligue des champions (3-0), qui a été à l'origine de l'éviction d'Ancelotti.

Les deux entraîneurs allemands pressentis, l'ex-coach de Dortmund Thomas Tuchel et l'actuel technicien d'Hoffenheim Julian Nagelsmann, n'avaient aucune expérience de la grande maison bavaroise.

En outre Heynckes, selon Sport Bild, aurait accepté la mission jusqu'à la fin de saison, ce qui donnerait au club le temps de chercher une solution pérenne pour monter un nouveau projet avec un entraîneur.

Heynckes a déjà entraîné trois fois le Bayern, de 1987 à 1991, brièvement en 2009, puis de 2011 à 2013.