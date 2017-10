Hausse quasi-généralisée des secteurs cotés au troisième trimestre

Sur les 23 secteurs représentés à la place boursière casablancaise, 18 ont clôturé le troisième trimestre 2017 en territoire positif, selon les analystes de Crédit du Maroc Capital (CDMC). Après un premier semestre globalement positif, la Bourse de Casablanca parvient à maintenir le cap, grâce aux performances affichées par un bon nombre de Blue-chips, relève la société de bourse dans son "Bilan trimestriel marché Actions T3 2017".

Les analystes financiers ont noté, à ce propos, que quatre valeurs ont contribué, à elles-seules, à hauteur de +1,68% à la progression trimestrielle du Masi, qui affiche à fin septembre 2017 une hausse de +1,04% à 12.140,47 points, à savoir: Ciments du Maroc (+10,07%), Attijariwafa bank (+5,67%), Wafa Assurance (+5,43%) et BCP (+3,50%). Ils ont mis en avant, dans ce cadre, l’évolution contrastée des secteurs phares de la cote, à savoir: "Banques", "Télécommunications", "Bâtiment & matériaux de construction" et "Agroalimentaire & production", qui canalisent, conjointement, 71,6% de la capitalisation flottante totale, avec des poids respectifs de 35,8%, 17,26%, 13,28% et 5,84%, rapporte la MAP.

A ce stade, l’on constate l’amenuisement des branches "Télécommunications" et "Bâtiment & matériaux de construction" qui terminent les trois derniers mois sur des contractions respectives de -2,4% et -6,5%, relève CDMC dans sa publication, dont copie est parvenue à la MAP. Pour sa part, l’indice "Chimie" tire son épingle du jeu, en se plaçant en tête de liste des performances trimestrielles avec une ascension de +48,2%, grâce au bon comportement du duo: SNEP (+50,9%) et Maghreb Oxygène (+12,6%).

La filière "Equipements électroniques & électriques" occupe, elle, le 2ème rang (+31,3%), portée par son unique valeur Nexans Maroc, tandis que la 3ème position revient à la branche "Sylviculture & papier" qui affiche un rebond trimestriel de +21,3% attribuable au titre Med Paper. En revanche, les immobilières se positionnent en queue du peloton, essuyant une perte de -7,6%, talonnées par l’indice "Bâtiment & matériaux de construction" qui écope d’une baisse de -6,5%, plombé essentiellement par le duo: LafargeHolcim Maroc (-14,3%) et Aluminium du Maroc (-7,14%).

De son côté, la branche "Electricité" se déleste de -3,8%, en raison de la perte accusée par le titre Taqa Morocco. Au terme du 3ème trimestre de l’année, la capitalisation globale du marché s’établit à 615,7 milliards de dirhams (MMDH), en appréciation de +10,3 MMDH par rapport à fin juin 2017, soit un léger rebond de +1,69%.

De son côté, le volume quotidien moyen (VQM) de la BVC s’élève à 153,08 millions de dirhams (MDH), contre 115,30 MDH au T3 2016. Drainé à près de 89% sur le marché officiel, le flux transactionnel trimestriel transigé sur le marché Actions se situe à 9,33 MMDH, en enrichissement de plus de +2,30 MMDH en comparaison avec le volume négocié durant la même période de l’exercice précédent.