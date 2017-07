Hausse en nombre et en montant des opérations de paiement en ligne au 1er semestre

Les sites marchands et sites des facturiers affiliés au CMI ont réalisé 3,1 millions d'opérations de paiement en ligne via cartes bancaires, marocaines et étrangères, pour un montant global de 1,3 MMDH au 1er semestre 2017, en progression de 81,7% en nombre et de 52,3% en montant, indique le Centre monétique interbancaire (CMI).

Les sites des facturiers, qui ont enregistré une augmentation de 62,4%, contribuent avec 47,4% du volume global, suivis par les sites eGov avec une part de 21,0% et les sites des compagnies aériennes (20,2%), fait savoir le CMI dans une note sur "L’activité monétique marocaine au 30 juin 2017".

L’activité des cartes marocaines a ainsi évolué de 84,9% en nombre d’opérations, en passant de 1,6 million de transactions durant le 1er semestre 2016 à 3,0 millions de transactions durant le 1er semestre 2017, et de 54,9% en montant (de 793 millions de dirhams -MDH- à 1,2 MMDH à fin juin 2017), relève la note.

En revanche, l’activité des cartes étrangères a régressé de 7% en nombre d’opérations pour s’établir à 55.387 transactions durant le 1er semestre 2017, et a progressé de 26,9% en montant à 102 MDH, indique la même source.

"L’activité reste très fortement dominée par les cartes marocaines à hauteur de 98,2% en nombre de transactions et de 92,3% en montant", fait remarquer le CMI.

Et de noter que l’élargissement du réseau guichet automatique bancaire (GAB) s’est poursuivi avec l’installation de 102 nouveaux GAB au 1er semestre 2017, permettant au réseau d’atteindre 6.923 GAB, soit une extension de 1,5% par rapport à fin décembre 2016, rapporte la MAP.

Les villes les mieux équipées sont Casablanca avec 1.394 GAB, Marrakech (532), Rabat (527), Tanger (366), Agadir (357) et Fès (327).

Le réseau GAB a réalisé durant le 1er semestre 2017, 134,5 millions de retraits effectués par les cartes bancaires marocaines et étrangères, en progression de 4,2%, pour un montant global de 119,8 MMDH, en hausse de 6,7%.

Ainsi, l’activité mensuelle moyenne s’élève à 3.347 opérations de retrait pour un montant global de 2,9 MDH pour chaque GAB.

Le Ratio du nombre de cartes émises au Maroc par GAB, défini par le rapport de l’encours des cartes bancaires marocaines sur le nombre des GAB installés, ressort, quant à lui, à 1.968 à fin juin 2017.