Hausse de l'indice de production en octobre dernier

Au mois d'octobre 2017, l’Indice des prix à la production du secteur des «Industries manufacturières hors raffinage de pétrole» a progressé du même taux que le mois précédent, selon les données du Haut-commissariat au plan (HCP).

Comme en septembre dernier, l’Indice des prix à la production du secteur des «Industries manufacturières hors raffinage de pétrole» a enregistré une hausse de 0,1%, a indiqué l’organisme public.

A en croire le Haut-commissariat, cette évolution résulte de la hausse enregistrée dans l’«Industrie d’habillement» de 0,5%, de la «Métallurgie» de 0,2%, de la «Fabrication de meubles» de 1,1%, de la «Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et des équipements» et de la «Fabrication d’équipements électriques» de 0,1%.

Dans une note d’information relative à l’indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière du mois d’octobre 2017, le HCP a ajouté que cette hausse résulte aussi de la baisse des prix des «Industries alimentaires» et de la «Fabrication de machines et équipements» de 0,1%.

Rappelons qu’en septembre dernier, l’IPPIEM avait enregistré une hausse de 0,1% par rapport au mois d’août 2017 résultant de la hausse des prix de la «Fabrication d’équipements électriques» de 3,1%, des «Industries alimentaires» de 0,2% et de l’«Industrie d’habillement» de 0,9%.

Dans une note relative à cette période, le Haut-commissariat avait également attribué cette progression à la baisse enregistrée dans la «Fabrication de textiles», l’«Industrie du cuir et de la chaussure à l’exception de l’habillement en cuir» et dans la «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» de 0,1%.

A noter que l’IPPIEM connaît sa troisième progression au même taux depuis le mois d’août. Et ce, après une baisse au même taux (0,1%) observée en juillet 2017, attribuée à la baisse des prix des «Industries alimentaires» de 0,1% et de la «Fabrication de boissons» de 0,2%, selon le HCP. Ainsi qu’à la hausse enregistrée dans la «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» et la «Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et des équipements» de 0,1% et dans la «Fabrication de textiles» et la «Fabrication d’équipements électriques» de 0,2%, avait-il ajouté.

Revenant aux données relatives au mois d’octobre, le Haut-commissariat au plan a relevé aussi que les indices des prix à la production des secteurs des «Industries extractives», de la «Production et distribution d’électricité» et de la «Production et distribution d’eau» ont connu une stagnation au cours de ce mois.

En septembre dernier, le HCP avait noté la hausse de 0,1% de l’indice des prix à la production du secteur des «Industries extractives». Dans sa note, il avait observé une stagnation au niveau des indices des prix à la production des secteurs de la «Production et distribution d’électricité» et de la «Production et distribution d’eau» au cours de cette période.